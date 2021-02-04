北玻风机检测中心跻身国家认可实验室（践行嘱托新答卷 奋勇争先开新局）

记者从洛阳北玻三元流风机技术有限公司获悉，该公司下设风机检测中心日前顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)授权，一举跻身国家认可实验室行列。

记者从洛阳北玻三元流风机技术有限公司获悉，该公司下设风机检测中心日前顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)授权，一举跻身国家认可实验室行列。

北玻风机检测中心成立于2012年，占地约1200平方米，主要用于快速、精准检测风机气动性能参数，为风机产品开发提供数据支持。该检测中心去年顺利引进具备自动化采集及处理数据功能的通风机风管性能测试系统，获得机械工业风机产品质量监督检测中心认证，并连续两年通过中国标准化研究院能效实验室备案。

中国合格评定国家认可委员会(CNAS)，是根据《中华人民共和国认证认可条例》规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的唯一国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。

此次顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)授权并获颁认可证书，标志着北玻风机检测中心跻身国家认可实验室行列，具备按照ISO/IEC17025的标准开展检测的技术能力，其检测报告将更具权威性和公正性，对企业产业核心技术竞争力实现提档升级具有重要意义。

此外，根据中国合格评定国家认可委员会(CNAS)与国际实验室认可合作组织(ILAC)签署的多边互认协议，北玻风机检测中心今后提供的检测数据结果，将被全球100多个国家和地区的国际互认机构承认。该中心今后还有机会参与国际实验室认证的双边、多边合作，从而进一步提升“洛阳检测”水平，为我市相关产业高质量发展提供助力。(记者 陈曦 通讯员 巴萃)