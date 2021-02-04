万人助万企进行时：一幢公寓的“双重身份”

我市出台《“万人助万企”活动重点企业专项帮扶方案》，提出要加强要素保障。围绕企业在生产经营和发展中遇到的水、电、气、用工、运输等要素保障问题，加大解决力度，支持有市场、有效益的企业开足马力生产。

项目建设方查看公寓建设情况

政策解读

我市出台《“万人助万企”活动重点企业专项帮扶方案》，提出要加强要素保障。围绕企业在生产经营和发展中遇到的水、电、气、用工、运输等要素保障问题，加大解决力度，支持有市场、有效益的企业开足马力生产。

昨日上午，位于洛龙区乐天街与开元大道交叉口一幢具有“双重身份”的建筑建设正酣。

作为洛龙区青年人才公寓项目，该建筑目前整体建设进度超过七成，主体已封顶，正进行内部装修，预计本月便可交付使用。

同时，这栋建筑还有望承担周边企业员工的住宿任务，建成后可为附近多家重点企业，包括中航光电、阿特斯、中船七二五所等大型单位提供服务，解除企业后顾之忧。

建筑的“双重身份”，来自管理设计上的“双腿走路”。

今年7月，为扎实推进人才强市战略，通过改善住房吸引集聚青年优秀人才，洛龙区青年人才公寓项目正式签约。根据协议，该项目由炎黄科技园提供213套公寓住房，分别为90平方米住房40套、60平方米住房22套、45平方米住房151套，交房时家具家电齐全，具备拎包入住条件。

不仅如此，届时楼内还将配置图书阅览角、会议沙龙、超市等功能区，让入住人才切实体验“回家的感觉”。

但随着项目建设不断提速，问题逐渐浮出水面——公寓超过200套，可根据前期申请，首批符合要求入住的青年人才不超过百名，那么空置的房间该如何处理？

“结合‘万人助万企’活动，我们围绕公寓管理积极探索‘双腿走路’，在充分满足引进青年人才使用需求的基础上，将针对周边企业实际需要进行市场化运作，满足其员工住宿需求。”项目管理方洛龙产业集聚区发展有限公司党委副书记、总经理王辉表示。

这种设计，建立在对周边企业需求充分调研的基础上。在“万人助万企”活动中，洛龙区深入企业实地调研，了解到目前多家企业均存在员工住宿问题。对于企业来说，相比以往要四处为员工租房子，如果员工能住在人才公寓里，方便又安全。况且，员工有了住的地方，今后企业招聘也更有底气。

于是，一套“一楼两制”的青年人才公寓管理制度逐渐浮出水面……

目前，洛龙产业公司已对接中航光电、阿特斯、中船七二五所等多家大型单位，不少企业都表露强烈对接意愿。针对青年人才公寓管理的相关政策还在制定中，该区下一步将通过与企业签订协议等形式明确具体政策细节，最大限度减轻企业负担。

专家声音

洛阳理工学院电子商务系主任许茂伟表示，没有一流的人才环境，就不可能有一流的营商环境，在“万人助万企”活动中，积极优化人才环境，实现高效“聚才”“留才”，能够充分体现招贤纳士的诚意，从而产生良好的社会效益以及联动经济吸引力。他建议今后可以依托我市大数据产业优势打造青年人才数据库，并开展配套应用开发，通过构建对应系统，一方面更有针对性地提高人才发现效率，另一方面建立全方位高质量人才沟通和反馈机制，从而实现最大限度地“聚天下英才而用之”。（记者 陈曦 通讯员 苟华云 谢芳 文/图）