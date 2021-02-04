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洛阳城市管理部门对中小型餐饮企业油烟净化设备采取“二维码监管”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.09 08:37
执法人员用手机扫二维码，查看油烟净化器清洗情况

　　昨日上午，在西工区行署路一餐馆，老板赵伟民给刚清洗一新的餐饮油烟净化器拍照，然后扫墙上的二维码，把照片上传到洛阳市餐饮油烟在线监测管理平台。“这个二维码是城管局发的，能帮我省七八千块钱，相当于将近10天的营业额！”他说。

　　小小二维码为何能帮赵伟民省这么多钱？来跟着记者寻找答案。

　　餐饮油烟实行“二维码监管”，为中小型餐饮企业减负

　　第一站，记者来到发放二维码的机构——市城市管理局。

　　“这个二维码叫餐饮油烟监测码，有了它，餐饮企业就不用花钱安装油烟在线监控仪了。”该局油烟办负责人李月宝说，对中小型餐饮企业油烟净化设备采取“二维码监管”，是我市城市管理部门为优化营商环境，推出的二十条优企惠民举措之一。

　　餐饮油烟是大气污染“三大杀手”之一，为改善大气环境质量，我市从2018年开始，要求城市区餐饮企业安装油烟净化器，确保污染物排放达标。根据要求，油烟净化器每月至少清洗一次，现实中一些餐饮企业却“重安装、轻维护、少使用”。为解决餐饮油烟污染问题，今年，我市出台规定，要求城市区餐饮企业安装油烟在线监控设备，并与政府部门监控平台联网，确保油烟排放达标。

　　“疫情对餐饮业，尤其是对中小型餐饮企业冲击很大。”李月宝说，一套油烟在线监控设备均价在7500元左右，这对中小型餐饮企业来说是笔不小的开支。

　　有没有办法既能监督餐饮企业按时清洗油烟净化器，又能帮他们减少开支？市城市管理局探索出“二维码监管”方法。简单来说，就是依托洛阳市餐饮油烟在线监测管理平台，给3个灶头以下的中小型餐饮企业发放一个二维码，企业每次清洗、维护油烟净化器，只需要把清洗照片通过二维码上传平台，监管部门就能实时查看，在线审核。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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