昨日，市政协党组召开以案促改专题民主生活会，围绕典型案例，紧扣“三个是否”，进行对照检视。市政协党组书记、主席杨炳旭主持会议并作总结讲话。 昨日，市政协党组召开以案促改专题民主生活会，围绕典型案例，紧扣“三个是否”，进行对照检视。市政协党组书记、主席杨炳旭主持会议并作总结讲话。 会议集体学习了习近平总书记关于全面从严治党、加强党风廉政建设的重要论述。之后，杨炳旭带头作个人对照检查、开展批评和自我批评，其他党组成员逐一发言、开展严肃的批评和自我批评。大家自我批评实事求是，剖析原因深入透彻，整改措施针对性强，达到了预期效果。 杨炳旭强调，要坚持以政治建设统领整改工作，深入学习习近平总书记关于全面从严治党、加强党风廉政建设的重要论述，把落实整改措施作为自我完善、自我提升的过程，做到即知即改、立行立改、全面整改。要坚持结果导向，细化量化查摆出的问题，深入排查廉政风险点和薄弱环节，强化家风建设，注重警示教育，做到标本兼治。要压实全面从严治党各项责任，建立整改问题清单和台账，明确整改目标、措施、时限，实行销号制度，落实一项，销号一项。要强化整改监督，严格按照有关要求，在规定范围内对整改情况及时公开，确保措施得到真正落实，问题得到真正整改。要以整改促进工作落实，持续深化党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，加快推进市县政协“智慧政协”平台联通等工作，用整改的实际成效推动年度目标任务圆满完成。(记者 李三旺 通讯员 成洋)