洛阳各地各部门认真学习贯彻省委工作会议精神（在现代化新征程中奋力出彩）

7日，省委工作会议在郑州召开。会后，洛阳各地各部门第一时间学习会议精神。接受采访的党员干部纷纷表示，将深入学习贯彻省委工作会议精神特别是省委书记楼阳生的讲话精神，躬身入局、苦干实干，向着“两个确保”奋勇前进，交出现代化河南建设的“洛阳答卷”。

7日，省委工作会议在郑州召开。会后，洛阳各地各部门第一时间学习会议精神。接受采访的党员干部纷纷表示，将深入学习贯彻省委工作会议精神特别是省委书记楼阳生的讲话精神，躬身入局、苦干实干，向着“两个确保”奋勇前进，交出现代化河南建设的“洛阳答卷”。

“楼阳生书记在讲话中，以前瞻30年的眼光和改革创新思维，提出了‘两个确保’和‘十大战略’，为今后全省的发展指明了新方向。特别是讲话中把县域经济发展作为做到‘两个确保’的关键之一，为县域经济高质量发展释放了明确信号、提供了重大战略机遇。”新安县委书记宗国明表示，新安县将把深入学习省委工作会议精神，与学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和视察河南重要讲话精神结合起来，对标对表、躬身入局、结果导向，努力在这场机遇性、竞争性、重塑性的变革中入局不出局，在谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章中勇于担当、贡献力量。

市发改委党组书记、主任付涛表示，通过学习，全委上下深受教育、倍感振奋，将进一步深学细悟，把准大势大局，紧盯洛阳现代化建设的重大问题，真抓实干、善作善成，推动省委部署要求落地生根。在战略谋划上持续发力，准确把握科技交叉融合、发展动能极化、颠覆性变革、文化消费成为刚需、城乡双向流动等趋势，进一步完善洛阳“十四五”规划，使之更好契合省委、市委精神，适应未来发展需要；在项目建设上持续发力，聚焦动能转换、产业发展、企业培育等，组织实施好“三个一批”活动和省市重点项目，以接替有序的项目建设支撑洛阳现代化建设；在转型升级上持续发力，以产业布局优化、城镇布局优化、能源结构优化为重点，着力抓项目聚要素、抓园区强载体、抓基建育新机，努力在国内大循环和国内国际双循环中成为关键环、中高端；在县域经济上持续发力，引导各县区把与主体功能区定位相匹配的开发区作为主阵地、主战场、主引擎，做大做强主导产业，在更大范围内参与市场分工，实现中心城市“起高峰”、县域经济“成高原”的互促共进；在营商环境上持续发力，深化落实营商环境“1+1+25”政策体系，扎实推进以评促改、以改促优，打造市场化、法治化、国际化的营商环境。

“省委工作会议把文旅文创融合作为‘十大战略’之一，为文化旅游高质量发展指明了方向、提供了遵循。”市文广旅局党组书记、局长胡大鹏表示，市文广旅局将发挥好文旅文创工作牵头部门职能，学深悟透会议精神，在文旅文创融合发展上展现新担当、新作为。坚持规划引领，加快建设华夏历史文明传承创新核心区、黄河文化精品旅游带、伏牛山国民休闲旅游度假地、洛河人文历史旅游体验带、伊河生态休闲旅游体验带，加快构建全域旅游发展格局；坚持创意驱动，培育文创新业态，推出更多文化IP，打造“创意之都”；坚持市场导向，推动国有文旅企业加快转型，支持龙头文旅企业上市，推动中小微文化企业特色化、专业化发展，充分释放市场主体活力和创造力。

“‘两个确保’鼓舞人心，‘十大战略’催人奋进！”洛阳农林科学院党组副书记兼纪委书记邓卫国认真研读相关新闻报道后表示，农林科学院将把实施创新驱动放在更加突出的位置，以打造国内领先的牡丹科技创新高地等“四个高地”为牵引，持续强化“洛字号”农林新品种、新技术源头供给能力；扎实开展“弘扬科学家精神，聚焦乡村振兴有担当”等特色活动，抓好人才管理等五项改革，优化课题管理等体制机制，进一步激励全院干部职工担当作为、奋勇争先，为“建强副中心、形成增长极”贡献更多农林科研智慧。

省委工作会议之后，孟津区送庄镇党委迅速组织学习研讨。该镇党委书记王明明说，将对标省委“十大战略”，紧扣市、区工作部署，发挥送庄镇特色优势，明确“项目为王抓招商、农旅融合促增收”两条主线，盘活闲置厂房和存量土地，加快推进“腾笼换鸟”，秉承“全镇是景区、村村皆景点、旅游即生活”理念，加快形成农旅融合新格局，以送庄一域之高质量为全市大局之高质量尽责任、作贡献。（记者 孙自豪 见习记者 李雅君 梁笑宇)