警惕打着贵金属理财旗号的非法集资陷阱

近期，一些以贵金属理财为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子打着黄金、白银等贵金属投资的旗号，以低风险、高回报为诱饵非法吸收公众资金。市处非办提醒市民对此应提高警惕。

近期，一些以贵金属理财为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子打着黄金、白银等贵金属投资的旗号，以低风险、高回报为诱饵非法吸收公众资金。市处非办提醒市民对此应提高警惕。

●案例

唐某在江西省新余市经营某资产管理公司，经营范围为资产管理、财务管理咨询服务及黄金、白银饰品销售等。为吸引客户投资，在未经国家金融监管部门批准的情况下，该公司打着投资理财的旗号，对外推出贵金属投资等业务，以月利率2%至3%为诱饵，通过散发传单、发放小礼品、口口相传等方式向社会不特定对象吸收资金。

截至案发，该公司共非法吸收公众资金1800余万元，这些资金大部分被唐某用于个人挥霍，最终导致资金链断裂。法院以非法吸收公众存款罪判处唐某有期徒刑5年，并处罚金7万元。

●解析

法院审理认为，唐某在未取得相关许可、未获准从事吸收公众存款业务的情况下，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定人员吸收资金且数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。

市处非办工作人员表示，近年，以投资黄金、白银等贵金属为诱饵的非法集资活动逐渐增多。在此类非法集资活动中，不法分子多以贵金属理财为幌子，以高额回报为诱饵，利用投资者急于获利的心理设置陷阱，以承诺低风险甚至无风险来引诱投资者，并以人拉人、层层返利等方式发展下线，待投资者尝到甜头大量投资或介绍其亲戚朋友投资后，不法分子便销声匿迹。

●提醒

市处非办提醒市民，非法集资活动形式虽不断变化，但万变不离其宗，突出的特点还是以高额返利、高息来吸引投资者。辨别此类非法集资陷阱，既要考察有关企业是否合法注册，也要核实投资项目是否经过相关部门批准，如遇所许诺的投资收益率过高，务必提高警惕、谨慎投资，以免落入非法集资陷阱。（记者 戚帅华）