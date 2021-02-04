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【河洛党史故事】冬梅不凋香如故
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.09 08:21
郭冬梅生前照片

　　在新安县，有一个紧靠火车站的纪念馆，它就是郭冬梅烈士纪念馆。1986年，铁路职工郭冬梅为救他人英勇牺牲，年仅24岁。

　　1962年，郭冬梅出生于一个普通的工人家庭。高中毕业后，她成了新安县火车站的一名工人。郭冬梅是个热心肠，一天，就在她准备下班时，发现候车室有一名孕妇临产在即，并不负责客运工作的她急忙借了一辆架子车，将孕妇送至县医院。

　　火车站人来人往，1985年夏季的一天，一个小男孩与家人走散，急得在车站大哭。郭冬梅看到后，连忙把她的饺子让给孩子吃，自己却吃起了开水泡馍。根据孩子的诉说，郭冬梅得知孩子的家乡在四川，经过多方联系，终于使孩子回到了亲人身边。

　　在郭冬梅负责搬运行李包裹期间，还发生过这样一件事。当时，正好有郭冬梅的包裹寄来，有人劝她把自己的包裹直接取走就行，好省下保管费用。她笑着说，制度对谁都一样。然后，她按照标准付了款。

　　1986年3月16日18时57分，一列火车由西向东向站台驶来。这时，有3个人正横跨铁路，对已经逼近的火车毫无察觉。

　　正在站台上行走的郭冬梅看到这一幕，大声呼喊：“车来了，快过！”前面的两个人听到喊声慌忙跨过铁路，后面一名推着自行车的妇女则吓得呆立在铁路上，不知所措。

　　危急时刻，郭冬梅不假思索地跳下站台，双手抓住自行车后座，使出浑身力气把那名妇女连同自行车推出铁路。

　　结果，那名妇女得救了，郭冬梅却因躲闪不及，被列车撞出去8米多远，倒在血泊中。

　　当晚，郭冬梅因伤势过重抢救无效而光荣牺牲。

　　郭冬梅牺牲后，《人民日报》《工人日报》《河南日报》《洛阳日报》等纷纷报道她的事迹，赞扬她“冬梅不凋香如故”。

　　1986年11月12日，河南省人民政府追认郭冬梅为“革命烈士”。同年12月11日，河南省委组织部追认郭冬梅为中国共产党党员。（记者 郭飞飞 通讯员 郭建立 张巧英 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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