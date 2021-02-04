洛阳组团参加第21届中国国际投资贸易洽谈会

昨日，由商务部主办的第21届中国国际投资贸易洽谈会(以下简称投洽会)在福建省厦门市开幕，我市16家企业组团参会。

昨日，由商务部主办的第21届中国国际投资贸易洽谈会(以下简称投洽会)在福建省厦门市开幕，我市16家企业组团参会。其中，中国一拖东方红拖拉机模型、中信重工消防灭火侦查机器人等在河南展区亮相，展示了我市在高端装备制造领域的最新成果。

投洽会是中国目前唯一以促进双向投资为目的的国际投资促进活动，也是通过国际展览业协会(UFI)认证的全球规模最大的投资性展览会。本届投洽会以“新发展格局下国际投资新机遇”为主题，聚焦数字经济、绿色经济、碳达峰碳中和、工业互联、生物科技等热点领域，共设置14个展区，布展11万平方米，将举办50余场活动，预计有800多个客商团组、5000多家企业，超过10万名客商参展参会。

本届投洽会，我市共有16家企业40余人参展参会，借助投洽会这一重要投资贸易平台及其广泛影响，充分展示洛阳的先进技术和产品，通过“引进来”“走出去”双向交流，为洛阳寻求更多的发展机遇。

7日下午，在本届投洽会的配套活动——第六届中国国际绿色发展大会上，汝阳县被授予“2020年绿色低碳发展地区”称号，并作为唯一的县域政府代表分享了绿色经济、创新发展等方面的成果。(记者 李迎博 通讯员 李亚君)