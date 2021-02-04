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陈义郎为父报仇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.09 08:09

　　电视剧《西游记》深受妇孺喜爱，几乎每到假期，电视台都会重播，其中江流儿的故事曲折离奇，引人入胜。这个故事脱胎于唐代传奇《陈义郎》，与洛阳颇有渊源。

　　陈义郎之父陈彝爽与周茂方都是东洛福昌(今宜阳)人。二人一同在三乡(今宜阳三乡)读书，陈彝爽科举中第，娶妻生子，周茂方却落了第。

　　唐天宝年间，陈彝爽被任命为仪陇(在今四川南充)县令，其母不愿随儿子赴任。妻子郭氏用亲手织染的丝织品做了件衣服，想孝敬婆婆，没留神被剪刀刺伤手指，血滴到了衣服上。她对婆婆说：“儿媳就要随丈夫上任去了，我亲手做了这件衣衫，不留神被剪刀刺伤手指，留下了血渍，怎么也洗不掉。婆婆见之，就不会忘记媳妇了。”

　　陈彝爽邀周茂方同行。陈彝爽的儿子陈义郎当时才两岁，周茂方对他十分疼爱。离仪陇五百多里时，周茂方心生歹意，对车夫等人说：“你们先走，我们稍后就到。”

　　周茂方与陈彝爽牵着马缓步而行，当走到江边一个险要地方时，周茂方抽出铁锤击晕陈彝爽，把他推入江中，然后号啕大哭，跑去报信说：“我内急，方便回来，看见马惊了，把长官踩死了，怎么办啊？”

　　陈彝爽的妻子和车夫特别悲痛。周茂方说：“事已至此，没有别人知道这件事，我权且冒名顶替陈彝爽赴任，等有了钱就可以安葬他了。”陈彝爽的妻子不知真相，就依从了周茂方。

　　一年之后，周茂方觉得郭氏没有什么威胁，就将真相告诉了她，郭氏把深仇大恨埋藏在心里，表面上不动声色。

　　十七年过去，陈义郎十九岁了。这一年，陈义郎到东都(洛阳)参加科举考试。途经三乡时，有个卖饭的老太太留他吃饭，反复看他。吃完饭，陈义郎要付饭钱，老太太说：“不用付了，你长得太像我孙子了。”老太太打开衣箱，拿出郭氏留下的有血渍的衣衫送给他。

　　第二年，陈义郎科举落榜，回到长江边上，郭氏看见有血迹的衣衫，吃惊地问其缘故。陈义郎就把三乡老太太赠衫的事告诉了母亲。问清老太太的年龄相貌，知道是自己的婆婆，郭氏失声痛哭，把儿子拉到密室，把一切都告诉了儿子。

　　夜里，待周茂方睡熟后，陈义郎割断了他的喉咙，提着他的头到官府自首。长官念他是个重义的孝子，免了他的罪。他与母亲回到老家，奶奶还健在，他们拿出血衫验看，哭成一团。

　　“人心生一念，天地悉皆知，善恶若无报，乾坤必有私。”这话出自《西游记》，用在《陈义郎》这则传奇中，甚是贴切。
[ 责任编辑：马佳佳]
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