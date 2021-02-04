近期洛阳晴好天气在线 昼夜温差加大

预计今天我市晴天间多云，西南风2级到3级，气温16℃到32℃。

预计今天我市晴天间多云，西南风2级到3级，气温16℃到32℃。 昨日，天气晴好，市区上空蓝天白云，美不胜收。漫步街头，闻着桂花香，有一种莫名的幸福感。 近期我市晴好天气在线，昼夜温差加大，同时空气相对湿度降低，空气较为干燥，大家要注意多补充水分，预防秋燥。 昨日，洛阳市防汛抗旱指挥部发布通知，根据气象、水文信息，我市此次强降水过程结束，全市河道、水库水势平稳，按照《洛阳市防汛应急预案》的规定，决定于9月8日12时解除防汛Ⅳ级应急响应。洛阳市防汛抗旱指挥部提醒，目前我市汛期仍未结束，各级各部门要克服麻痹思想、懈怠心理，保持防汛应急状态，进一步做好防汛各项准备工作，确保全市安全度汛。 昨天，河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布《河南省地质灾害气象预警预报》，8日20时至9日20时，河南省地质灾害预警预报达到黄色预警的地区为：南阳北部，洛阳、三门峡局部，平顶山西南部，济源示范区局部，发生地质灾害的可能性较大。建议关注天气变化；对已有地质灾害隐患点开展巡查监测；对居民回迁房屋及周边进行排查评估，确保安全；做好突发地质灾害应急处置准备工作。 来看看今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空西北气流影响，预计今天我市晴天间多云，西南风2级到3级，气温16℃到32℃；明天晴天到多云，偏西风转偏东风2级到3级，气温16℃到31℃。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）