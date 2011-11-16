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学本事，更要学做人（鬼谷子和他的徒弟们 下）

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 洛阳名人  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.09 08:04

　　上篇说到，“麻辣教师”鬼谷子隐居在汝阳县云梦山，创办“鬼谷军校”，言传身教，推行“魔鬼教育”。

　　他善揣测人心，精通谋略，教学方式灵活，教学手段出奇，天才弟子苏秦、张仪、孙膑、庞涓得其真传，出将入相，扭转乾坤，个个都是影响东周历史的风云人物。然而，“魔鬼教育”也有副作用。鬼谷子的门徒为了出人头地不择手段，事业虽然成功，人生却并不圆满。

　　“同桌的你”变成“夺命的你”

　　鬼谷子身怀经天纬地之才，拥有鬼神造化之功。这位神一般的老师，却拦不住弟子内斗。

　　同门内斗的典型，是孙膑和庞涓。

　　这二人同在“鬼谷军校”学习，都是学霸级人物。毕业后，庞涓去魏国当了大将，孙膑去齐国当了军师。按说，同门师兄弟齐头并进，不说互相照应，至少也该遥相祝福，他们俩却较上了劲儿：庞涓把孙膑整残了，孙膑把庞涓干掉了。

　　“同桌的你”变成了“夺命的你”，励志传奇变成了黑暗故事。

　　为什么会这样？

　　这得从俩人在“鬼谷军校”学兵法时说起。话说当年在校时，孙膑处处压庞涓一头，庞涓考99分，孙膑考100分，鬼谷子表扬孙膑的次数比表扬庞涓的次数多，庞涓感到很不痛快。

　　毕业后，庞涓想出一出堵在心头的这口气。

　　《东周列国志》里说，庞涓出师后，到魏国求职，顺利通过了魏惠王的面试，荣任魏国大将军。然后，他给孙膑写了一封信，邀请对方来魏国发展。

　　当时的孙膑，怀着与老同学一起打拼的梦想，接受了庞涓的邀约。

　　魏惠王命孙、庞二人演练阵法，测试他们的才能，结果，庞涓布的阵被孙膑破解了，孙膑布的阵庞涓却破不了。

　　这就很尴尬了。一山难容二虎，魏国大将军庞涓该如何自处？把将军之位让给孙膑吗？

　　庞涓当然不干。被嫉妒冲昏了头脑的他，犯下人生中最大的错：残害孙膑。

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[ 责任编辑：马佳佳]
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