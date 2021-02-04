提醒！“械字号”“消字号”产品不是药品 买药时应注意甄别

最近，我们关注了市民陈先生在药店买到“消字号”的“山寨货”一事。今日，记者调查发现，“械字号”“消字号”等产品不属于药品，不具备治疗效果，部分消费者在自行选购或销售员推荐之下，易受误导。专家建议，市民生病应及时就医，买药要认准“国药准字”。

最近，我们关注了市民陈先生在药店买到“消字号”的“山寨货”一事。今日，记者调查发现，“械字号”“消字号”等产品不属于药品，不具备治疗效果，部分消费者在自行选购或销售员推荐之下，易受误导。专家建议，市民生病应及时就医，买药要认准“国药准字”。（相关新闻：>>这“药”咋没效果？ 原来是“山寨货”）

反映：金嗓子喉片味道不对，一看竟是“唫嗓子薄荷糖”

“我也买到过‘山寨货’！”今日，家住西工区的陈女士看到报道后给记者打来电话，说她曾在五女冢路某药店买了一盒金嗓子喉片，吃进嘴后觉得味道不对，便仔细看了一眼包装盒。这才发现，自己买的不是金嗓子喉片，而是唫嗓子薄荷糖。她对比后发现，两者在外包装上很相近，但生产厂家并不一样。更重要的是，金嗓子喉片的包装盒上标有“国药准字”，而唫嗓子薄荷糖却是一种糖果。

市民王先生也踩过同样的“坑”。此前，他在某药店购买了一盒“西瓜霜润喉片”，到家后发现，买到的竟是“西瓜爽薄荷糖片”。由于两者在产品的名称、外包装方面非常相似，如果不仔细看，很难看出区别。

从读者反映来看，买到“山寨货”的情况多为个例，更多人的遭遇是，本想购买治病的药，却买到了“械字号”“消字号”等非药物产品，甚至因此耽误了治疗。

市民贾女士介绍，她的宝宝满8个月时，身体出现大面积湿疹。身边的朋友给她介绍了一款软膏，说是对婴幼儿湿疹效果很好。然而，贾女士给孩子连续涂抹几天后，发现湿疹不仅没好，反而有加重趋势，于是赶紧带孩子去医院就诊。医生在看过她给孩子涂抹的软膏后，让她立即停止涂抹，并告诉她买的是“消字号”的消毒产品，并不是真正意义上的药膏。