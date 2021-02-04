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徐衣显主持召开市政府第九十二次常务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.08 20:21

市政府第九十二次常务会议要求
锚定“两个确保”服从服务新发展格局
聚焦“十大战略”赋力赋能现代化建设

　　8日，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十二次常务会议，研究洛阳市“十四五”专项规划、体育产业发展、招商引资等工作。

　　会议研究了洛阳市“十四五”专项规划目录清单，强调要立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局战略机遇，对标“两个确保”，聚焦“建强副中心、形成增长极”，科学调整“十四五”指标，完善“总纲”，夯实“基石”，精准编制专项规划，推动规划有序衔接，切实发挥规划引领作用。要加强与国家部委、省直厅局的沟通对接，争取事关长远发展的重大改革事项、重大工作布局、重大工程项目进入国家、省大盘子。

　　会议研究了促进体育产业高质量发展及省、市十四运会筹办工作，强调要提升认识，抢抓机遇，聚焦“健康洛阳”建设，把体育事业、体育产业、体育服务纳入经济社会发展，强化供给侧结构性改革，鼓励社会力量参与，创新“互联网+体育”方式，让群众享受到“家门口的健康福利”。要支持引导壮大体育产业，加强与养老、健康、文化、教育等领域深度融合，提升公益化、社会化、市场化、现代化水平。要精心筹备好省运会、市运会，统筹做好疫情防控、食品安全等工作，全面提升办会质量，充分展示城市形象。

　　会议研究了驻点招商、改革完善招商引资机制工作，强调要站位现代化大局，坚持常态长效，按照前瞻30年、做实近5年思路，打好招商引资主动战。要突出特色主导，推动务实招商，探索市场化招商模式，深度谋划项目，打破地域限制，提升驻点招商成效。要强化服务保障，优化发展环境，强化“店小二”意识，真情服务、诚信招商。要落实工作机制，以结果论英雄，围绕签约率、落地率、开工率、资金到位率、投产达效率，对县区、招商团队等实施正向激励、精准考核，营造大招商、招大商浓厚氛围，实现质量效益“双提升”。

　　会议还研究了火灾事故调查处理、“河洛工匠”“河洛大工匠”评选等工作，强调要强化“没有安全、一切归零”理念，深刻汲取火灾事故教训，扎实开展隐患排查整治，严格责任追究，健全基层消防应急体系，切实筑牢消防安全防线。要突出主导产业、中小企业、基层人员，优化“河洛工匠”评选标准，培育更多工匠人才，为“建强副中心、形成增长极”提供技能创新人才支撑。(洛报融媒记者 李三旺 智慧)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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