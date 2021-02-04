孟津区民兵运输连：自豪的民兵 光荣的连

8日，在洛阳市孟津区民兵运输连战备器材库，民兵马晓辉正认真清点物资，对讲机、液压扩张器、背包等摆放有序。马晓辉说：“日常保养维护，为的就是接到命令就能迅速集结出发。”

8日，在洛阳市孟津区民兵运输连战备器材库，民兵马晓辉正认真清点物资，对讲机、液压扩张器、背包等摆放有序。马晓辉说：“日常保养维护，为的就是接到命令就能迅速集结出发。”

2003年，孟津区民兵运输连依托孟津汽车站组建，十几年间累计出动民兵2万余人次、车辆1000余台次，圆满完成多项急难险重的运输任务。此前，孟津区民兵运输连党支部荣获河南省先进基层党组织荣誉称号。

“平时服务，急时应急，战时应战，这就是我们民兵。”孟津区民兵运输连党支部书记田延通介绍，目前连队共有民兵80名，其中党员27名。

前不久，受强降雨影响，孟津区会盟镇受灾较为严重，民兵运输连迅速集结30余人，赶赴抢险救灾一线。“看着乡亲们受灾，心里是真难受，道路上的淤泥可以用大型机械清理，居民家里的淤泥我们就一锨一锨清理出去。”田延通说。

每每遇到这样的情况，民兵们总是争先报名。在田延通看来，连队的战斗力来自党支部的凝聚力。他说：“说一千道一万，真正落实才叫算。作为党员，必须用行动诠释使命，用落实彰显决心，用成绩表达忠诚。”

在诸多任务中，最让田延通难忘的是2008年的雪夜高原行军。山路险峻、大雪纷飞，民兵们凭借高超的驾驶技术小心翼翼地行驶着。

在经过一段盘山路时，积雪厚达一尺，车辆打滑无法行走，民兵们就把大衣脱下来铺在车轮下，用手扒雪，方便车辆行走。遇到结冰路段，大家就用铁镐刨冰，一镐下去，虎口都被震出血来。在这样艰苦的条件下，民兵运输连累计行驶8700多公里，圆满完成了应急运输任务。

支部攻坚在一线，攻坚一线强支部。正是这样一次次的历练，让孟津区民兵运输连形成了不畏艰险、并肩战斗的优良传统。关键时刻，民兵们和战士们一样英勇、一样出色。

全国国防动员工作先进单位、河南省先进基层党组织、应急维稳模范民兵连……孟津区民兵运输连荣誉室内展示着各类奖章、奖牌、锦旗。田延通说：“成绩代表过去，荣誉激励我们前行。自豪的民兵，光荣的连，使命牢记永向前。”(洛报融媒记者 郭飞飞 文/图)