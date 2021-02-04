洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

孟津区民兵运输连：自豪的民兵 光荣的连
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.08 20:02

　　8日，在洛阳市孟津区民兵运输连战备器材库，民兵马晓辉正认真清点物资，对讲机、液压扩张器、背包等摆放有序。马晓辉说：“日常保养维护，为的就是接到命令就能迅速集结出发。”

　　2003年，孟津区民兵运输连依托孟津汽车站组建，十几年间累计出动民兵2万余人次、车辆1000余台次，圆满完成多项急难险重的运输任务。此前，孟津区民兵运输连党支部荣获河南省先进基层党组织荣誉称号。

　　“平时服务，急时应急，战时应战，这就是我们民兵。”孟津区民兵运输连党支部书记田延通介绍，目前连队共有民兵80名，其中党员27名。

　　前不久，受强降雨影响，孟津区会盟镇受灾较为严重，民兵运输连迅速集结30余人，赶赴抢险救灾一线。“看着乡亲们受灾，心里是真难受，道路上的淤泥可以用大型机械清理，居民家里的淤泥我们就一锨一锨清理出去。”田延通说。

　　每每遇到这样的情况，民兵们总是争先报名。在田延通看来，连队的战斗力来自党支部的凝聚力。他说：“说一千道一万，真正落实才叫算。作为党员，必须用行动诠释使命，用落实彰显决心，用成绩表达忠诚。”

　　在诸多任务中，最让田延通难忘的是2008年的雪夜高原行军。山路险峻、大雪纷飞，民兵们凭借高超的驾驶技术小心翼翼地行驶着。

　　在经过一段盘山路时，积雪厚达一尺，车辆打滑无法行走，民兵们就把大衣脱下来铺在车轮下，用手扒雪，方便车辆行走。遇到结冰路段，大家就用铁镐刨冰，一镐下去，虎口都被震出血来。在这样艰苦的条件下，民兵运输连累计行驶8700多公里，圆满完成了应急运输任务。

　　支部攻坚在一线，攻坚一线强支部。正是这样一次次的历练，让孟津区民兵运输连形成了不畏艰险、并肩战斗的优良传统。关键时刻，民兵们和战士们一样英勇、一样出色。

　　全国国防动员工作先进单位、河南省先进基层党组织、应急维稳模范民兵连……孟津区民兵运输连荣誉室内展示着各类奖章、奖牌、锦旗。田延通说：“成绩代表过去，荣誉激励我们前行。自豪的民兵，光荣的连，使命牢记永向前。”(洛报融媒记者 郭飞飞 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有强直性脊柱炎家族史者，要定期检查
  • ·原想动手修雨棚 竟把自己送上手术台
  • ·不经意一瞥，他帮老人发现严重骨疾
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 省人大常委会专题调研组来洛调研
  • 洛阳市发布婴幼儿照护服务“破题”方案
  • 拿地即开工！洛阳首宗工业用地“标准...
  • 洛阳开展夜查整治行动 从严查处酒驾...
  • 这“药”咋没效果？ 原来是“山寨货”
  • 洛龙区新建成6处停车场 市民出行更便捷
  • 快看！坐85路也能去孟津喝铁谢羊肉汤了
  • 重磅！洛阳发布32项优化营商环境举措
  • 9日起，途经洛阳龙门站的多趟列车恢复...
  • 陆浑灌区总干渠预计9月中旬具备通水条件
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    老城区新添一所小学 规...
    陆浑水库：开闸泄洪保...
    守护邙山渠 防汛保平安
    “洛阳造”中控板让手...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    美色天堂

    九月的葱兰、丹桂

    八月桂花香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605