点赞！洛阳在生产力促进领域获得国家级荣誉

8日，洛报融媒记者获悉，中国生产力促进中心协会近日公布2020年度生产力促进奖评审结果，清洛基地、洛阳市生产力促进中心有限公司荣获2020年度生产力促进(服务贡献)奖，清洛基地执行主任马明星荣获2020年度生产力促进(服务精英)二等奖。
8日，洛报融媒记者获悉，中国生产力促进中心协会近日公布2020年度生产力促进奖评审结果，清洛基地、洛阳市生产力促进中心有限公司荣获2020年度生产力促进(服务贡献)奖，清洛基地执行主任马明星荣获2020年度生产力促进(服务精英)二等奖。
8日，洛报融媒记者获悉，中国生产力促进中心协会近日公布2020年度生产力促进奖评审结果，清洛基地、洛阳市生产力促进中心有限公司荣获2020年度生产力促进(服务贡献)奖，清洛基地执行主任马明星荣获2020年度生产力促进(服务精英)二等奖。
作为智能制造国家专业化众创空间、省首批重大新型研发机构，清洛基地由洛阳高新区和清华大学天津高端装备研究院共同举办，于2016年正式启动运营。该机构重点参股发起建设国家农机装备创新中心、国家先进轨道交通装备创新中心，其参股孵化的23家科技型企业，累计估值已突破10亿元。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605