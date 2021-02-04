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点赞！洛阳在生产力促进领域获得国家级荣誉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.08 19:45

　　8日，洛报融媒记者获悉，中国生产力促进中心协会近日公布2020年度生产力促进奖评审结果，清洛基地、洛阳市生产力促进中心有限公司荣获2020年度生产力促进(服务贡献)奖，清洛基地执行主任马明星荣获2020年度生产力促进(服务精英)二等奖。

　　作为智能制造国家专业化众创空间、省首批重大新型研发机构，清洛基地由洛阳高新区和清华大学天津高端装备研究院共同举办，于2016年正式启动运营。该机构重点参股发起建设国家农机装备创新中心、国家先进轨道交通装备创新中心，其参股孵化的23家科技型企业，累计估值已突破10亿元。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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