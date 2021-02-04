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陆浑灌区总干渠预计9月中旬具备通水条件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.08 19:46

　　8日，洛报融媒记者从河南省陆浑水库管理局获悉，河南省陆浑灌区总干渠柴庄沟渡槽槽体近日复位成功，标志着河南省陆浑灌区“7·20”水毁项目总干渠柴庄沟渡槽应急修复工程圆满竣工。预计9月中旬，总干渠将具备通水条件。

　　柴庄沟渡槽位于伊川县酒后镇大王庙村。7月19日至20日，陆浑灌区普降暴雨，局部降水量达300毫米，灌区总干渠部分渠段遭受洪水侵害，总干渠柴庄沟渡槽水毁严重：基础底板基础下沉，19号排架柱断裂倾斜且脱离槽身，无法支撑槽身；第10跨上游侧槽身向上游下沉倾斜近40厘米。

　　工程受损后，7月21日，河南省陆浑水库管理局进行应急抢修设计方案和组织施工单位。如何将总重量近400吨的渡槽槽体吊起，并放回原来的位置，是第一大难题。“槽体重量大，起吊过程不当或是吊装位置不对，都会导致槽体破损。”河南省陆浑水库管理局相关负责人说，经过认真会商，抢修人员运用2台200吨液压千斤顶与两台500吨履带起重机相互配合，采用下顶上吊控制施加总参数吊装方法，稳妥地将渡槽槽体成功吊起并回到原来位置。

　　修复断裂的渡槽支架，是此次修复工程的第二大难题。“修复时必须先将受损渡槽支架拆除，然后安装新的支架。”该负责人说，新支架使用的主要材料是钢板，与原有的水泥支架膨胀系数不同。支架高度多少，支架与槽体之间的橡胶垫应该多厚，这些数据都要经过严密计算。最终，经过20余天艰苦奋战，成功完成支撑渡槽的钢立柱与支撑钢梁的安装工作。

　　河南省陆浑水库管理局相关负责人介绍，总干渠柴庄沟渡槽应急修复工程已竣工，总干渠寺沟涵洞抢险工作仍在争分夺秒进行中，预计9月中旬，总干渠将具备通水条件。总干渠通水后，将为陆浑灌区各县(市)100余万亩良田的农业灌溉，伊川、汝阳县产业聚集区工业供水以及汝州、巩义市近200万人生活用水等提供保障。(洛报融媒记者 王雨 通讯员 李智波 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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