快看！坐85路也能去孟津喝铁谢羊肉汤了

8日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团有限公司获悉，日前，85路公交线路调整，并临时增设6个站点，将途经汉光武帝陵等地。

8日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团有限公司获悉，日前，85路公交线路调整，并临时增设6个站点，将途经汉光武帝陵等地。

1日起，208国道二淅线洛阳黄河公路大桥采取限高架设施，限制过往货车通行，时间为2021年9月1日至2023年12月31日。受此影响，85路公交线路改线，从机车厂路中州东路口发车，沿原线运营至雷河后，改走317省道永孟线、华阳大道、洛吉快速通道、河阳路到达河阳市场返回。

为配合G208黄河大桥交通管制和方便周边群众出行，7日起，85路公交在绕行线路中临时增设以下站点：

●油坊村

●汉光武帝陵

●炎黄大道鹤祥路口

●神华路华阳大道口

●东杨新村

●紫金花园

市公交集团相关负责人介绍，目前“洛阳行”App已进行站点更新，同时提醒广大乘客，随后将根据道路封闭情况适时调整线路走向，出行注意关注相关信息。（洛报融媒见习记者 谢娜娜 通讯员 赵承）