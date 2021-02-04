重磅！洛阳发布32项优化营商环境举措

洛报融媒记者8日从洛阳市发改委获悉，《洛阳市进一步优化营商环境更好服务市场主体若干措施》正式印发，将通过6大类、32项具体举措，持续深化“放管服”改革，加快打造市场化法治化国际化营商环境。

洛报融媒记者8日从洛阳市发改委获悉，《洛阳市进一步优化营商环境更好服务市场主体若干措施》正式印发，将通过6大类、32项具体举措，持续深化“放管服”改革，加快打造市场化法治化国际化营商环境。

这些举措干货满满——

●深入实施建设项目审批改革

1.优化再造投资项目前期审批流程。对项目可行性研究、用地预审、选址、环境影响评价、安全评价、水土保持方案审批、压覆重要矿产资源评估等事项，逐步实行项目单位编报一套材料，政务服务网(大厅)统一受理、统一反馈，审批部门同步评估、同步审批，加快项目落地。

2.全面提升工程建设项目审批效率。精简规范社会投资小型仓储项目、社会投资一般工业项目、社会投资一般住宅项目、既有建筑装饰装修、既有住宅加装电梯、城镇老旧小区改造等类型项目审批流程。对社会投资的小型低风险产业类项目，试行取消施工图设计文件审查和强制外部监理，鼓励推行工程质量保险，将全流程审批时间压缩至5.5天以内。

3.加快推动工程建设项目“一网通办”。推进市级工程建设项目审批管理系统与省投资审批、规划、消防等管理系统数据实时共享，实现信息一次填报、材料一次上传、相关评审意见和审批结果即时推送。

4.深入推进“多规合一”。

●持续优化企业生产经营环境

5.进一步降低市场准入门槛。在全市推进诊所备案制改革，取消诊所设置审批，推行诊所执业由许可管理改为备案管理。在以水定城、以水定地、以水定人、以水定产前提下，制定进一步放宽水资源配置、水生态修复、水环境治理等水利基础设施投资建设市场准入政策。建立体育赛事运营组织机构登记评定机制及赛事综合评估体系，推动公共资源向体育赛事活动开放。

6.做好省下放审批权限的承接管理工作。

7.优化机动车管理措施。严格落实全面取消二手车限迁规定，进一步简化二手车经销企业购入机动车交易登记手续。梳理完善新能源汽车生产企业税收优惠目录，严格落实国家有关优化新能源汽车税收减免政策，进一步优化新能源汽车使用环境，大力推广应用新能源汽车。推行机动车销售企业快捷代办登记，建设机动车登记服务站，开展查验、审核、登记工作，实现“一站办、快捷办”。

8.在食品制售审批领域进行改革试点。在确保食品安全的前提下，对只进行热食类制售(不含冷食类制售、裱花蛋糕等)的连锁便利店，不设置食品处理区面积等方面的审批要求。在全市复制推广自贸区洛阳片区关于仅销售预包装食品许可改备案试点经验。

9.降低职业病危害因素检测频次，由一年一次降低为三年一次。

10.规范精简各类涉企收费。取消政府采购投标保证金，鼓励采购人免收履约保证金或降低缴纳比例。在建筑、水利、交通等工程建设领域，全面推行以保函、保证保险等保证形式缴纳涉企保证金。

11.简化重要工业产品企业期满换证程序。严格落实对期满换证企业的“绿色”通道政策，对期满换证并作出生产条件未发生变化承诺的企业，免于实地核查。