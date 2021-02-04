这些证明不再必须！涧西区公布区级证明事项告知承诺清单

8日，洛报融媒记者从涧西区司法局获悉，涧西区区级证明事项告知承诺清单近日公布，一批行政事项的有关证明实行告知承诺制，只要签一份承诺书，就可以省掉相关证明材料，办事更省时、更省力。

8日，洛报融媒记者从涧西区司法局获悉，涧西区区级证明事项告知承诺清单近日公布，一批行政事项的有关证明实行告知承诺制，只要签一份承诺书，就可以省掉相关证明材料，办事更省时、更省力。

“在涧西区办理动物诊疗机构许可，也就是开办宠物医院，不用再提供执业兽医资格证书，这项证明只需申请人填写一份承诺书。”8日上午，记者在涧西区政务服务中心综合窗口看到，他们接到申请后，会对申请人已做的执业兽医资格备案查询核实，避免让申请人重复提交同一证明。

该窗口工作人员介绍，不仅如此，今后在涧西区开办宾馆、理发店、影剧院、书店、商店等场所，办理公共场所卫生许可无须再提供营业执照，现场填写一份公共场所卫生许可告知承诺书即可。对该许可证的审批也由之前的先现场验收再批证，变为先批证再验收。

告知承诺虽方便，监督管理不可缺。申请人通过告知承诺方式取得公共场所卫生许可证后。卫生健康行政部门会建立公共场所卫生诚信档案，进行事中、事后监督，在2个月内对申请单位的公共场所和申请人承诺事项进行全覆盖检查。