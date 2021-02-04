男子戒指卡手无法自拔 偃师消防救援人员成功“破戒”【视频】

今天上午，洛报融媒记者从洛阳市偃师区消防救援大队了解到，5日17时许，一名20多岁的男子在朋友陪同下，来到该大队华夏西路救援站寻求帮助，因一枚戒指卡住手指无法取下。

今天上午，洛报融媒记者从洛阳市偃师区消防救援大队了解到，5日17时许，一名20多岁的男子在朋友陪同下，来到该大队华夏西路救援站寻求帮助，因一枚戒指卡住手指无法取下。

经过询问，消防救援人员了解到，该男子4日晚在宿舍与同事玩闹，发现一枚不锈钢材质的戒指，同事给他戴上后，他没有取下就直接睡觉了。第二天早上起床后，他发现手已浮肿，多次尝试取下无果，只好请消防救援人员帮忙。

该站消防救援人员发现，卡在该男子左手食指的是一枚不锈钢材质的戒指，又宽又厚，质地坚硬。由于被卡时间较长，其手指血液循环不畅，指关节已出现严重浮肿。

消防救援人员寻找最佳操作位置，在戒指与手指之间的空隙插入垫片进行分隔保护，再用尖嘴钳、断电剪等工具慢慢对戒指进行破拆。经过10多分钟的紧张救助，随着“咔”的一声脆响，戒指被成功取下。

消防救援人员提醒，一旦出现戒指卡手，千万不要用力拽，也不要用硬物撬取铁环。可先尝试用润滑油、肥皂水涂满手指，再轻轻向指尖处转动。如果仍取不下来，且手指出现红肿，千万不要强取，可求助消防救援人员。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 龙鹏 文/图/视频)