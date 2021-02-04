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万人助万企进行时：及时送良方 精准解难题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.08 17:51

　　初秋时节，位于洛宁县的洛阳景森农业有限公司育苗基地内，一垄垄绿油油的红薯苗茁壮成长。

　　“多亏科技特派员服务队的及时帮助，解决了红薯苗培育当中遇到的问题，为我们挽回了损失。”近日，洛阳景森农业有限公司总经理郭永仓穿梭在大棚间，边查看红薯苗长势边说。

　　作为农业产业化省重点龙头企业，洛阳景森农业有限公司主要以红薯育苗、种植、加工等为主，近年来，该公司加快创新发展，通过建立有机红薯研发基地，引进优质脱毒红薯苗培育技术，积极助推红薯产业转型升级。

　　前不久，该公司在进行红薯苗脱毒实验过程中，一批红薯苗突然发生感染，如不及时解决，将影响到公司5000亩红薯基地的种苗供应。发现这一情况，郭永仓马上打电话求助“技术顾问”——洛阳农林科学院甘薯谷子所所长王自力。

　　“万人助万企”活动开展后，我市积极组织和引导科技特派员到县区企开展主动服务、精准服务，为企业技术改造、工艺改造、产品升级等提供智力支撑。作为河南省甘薯杂粮产业技术体系首席专家，王自力是洛宁甘薯产业科技特派员服务队队长，负责服务该县各大甘薯生产基地。

　　王自力带领科技特派员服务队的专家们赶到现场后，经过一番询问查看，很快就发现了问题发生的根源并开出“药方”：对脱毒实验室进行彻底消杀，暂时放弃大田苗茎尖剥离，直接在科研院所购买红薯脱毒试管苗进行扩繁。

　　有了“药方”，郭永仓放心多了，一边在专家们的指导下清理实验室和受感染的种苗，一边又赶紧把企业在红薯苗培管过程中碰到的难题一一抛给了特意请来的专家。从育苗到移栽到施肥到虫害，郭永仓问了个遍，专家们答了个遍。为方便技术指导，确保服务不间断，双方还面对面建立了“景森农业科技服务团”微信群。

　　“我会尽快帮助企业联系、引进一批红薯脱毒试管苗，不耽搁后期扩繁，为企业解决后顾之忧，如果有问题还给我打电话。”又叮嘱了一遍，王自力才安心地离开。（洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 赵利朋）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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