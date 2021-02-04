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“准大学生”录取通知书等证件丢失 民警调监控扒垃圾8小时帮寻回
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.08 17:53

　　8日上午，市民曹女士来到西工公安分局西工派出所，向民警石中平及其同事李飞送来一面锦旗。她的女儿手提包丢失，里面有大学录取通知书、学生档案等重要证件，其中学生档案丢失无法补办，影响孩子入学。民警连夜调监控、在垃圾堆里翻找，用了8小时帮忙找到。

　　时间：6日18时45分

　　石中平接到曹女士女儿欢欢(化名)的报警电话称，其手提包遗失。他见到欢欢得知，当日下午，欢欢与同学骑着共享电动单车到建业凯旋广场玩，将白色手提包落在车上，后来想起包出去找，车还在原地停放，包不见了，里面装有欢欢的身份证、大学录取通知书、借书证、学生档案等。

　　“欢欢说学生档案丢失无法补办，没有档案办不成入学，她的情绪有些激动。”石中平说，他今年刚从警校毕业参加工作，很理解欢欢的心情，决定帮欢欢寻包。

　　时间：6日19时10分

　　欢欢将车停在了位于凯旋路的商场门口处，石中平带她调取监控。西工派出所副所长张辉得知此事，又派李飞支援石中平，以尽快找到手提包的下落。曹女士闻讯也匆匆赶来，母女俩见面哭作一团。

　　经查看监控，民警发现手提包被一名黑衣女子捡走，年龄五六十岁，骑一辆绿色电动车离开。民警调取沿途30多处监控，发现捡包女子最后进入行署路某小区。

　　时间：7日凌晨零时17分

　　石中平和李飞等人走访找到捡包女子的家并敲开门，对方说捡到了手提包，这让大家松一口气。不过，捡包女子又说，她以为包里装着一堆纸，不是啥贵重物品，没有带回家，直接丢进小区的垃圾桶里了，说着连连道歉，大家的心情跌落至谷底，曹女士的眼泪更是忍不住地流出来，石中平和李飞决定到垃圾桶里找包。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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