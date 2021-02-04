马上整改！居民反映单元楼下的大铁门存隐患，社区作出回应

7日18时，市民孔女士联系洛报融媒记者爆料，她家住在洛阳市涧西区长安路四社区，居民多为七八十岁的老年人。单元楼下安装铁门后，因门槛高度过高，给进出楼栋的老年人出行带来不便，甚至还埋下了安全隐患，所以她希望社区能尽快将铁门拆除或者制定其他合理的处置方案。

7日18时，市民孔女士联系洛报融媒记者爆料，她家住在洛阳市涧西区长安路四社区，居民多为七八十岁的老年人。单元楼下安装铁门后，因门槛高度过高，给进出楼栋的老年人出行带来不便，甚至还埋下了安全隐患，所以她希望社区能尽快将铁门拆除或者制定其他合理的处置方案。

今天上午，记者在涧西区五号街坊看到，该小区30号楼多个单元均安装有红色的大铁门，经测量，铁门门槛的高度约6厘米。

带着孔女士的诉求，洛报融媒记者联系到了长安路四社区及长安街道的相关负责人。长安路街道相关负责人表示，在单元楼下安装铁门是疫情防控时期的特殊举措，目的是为保障居民的健康和安全，按照疫情防控要求，对小区进行封闭式管理，这其中就包括五号街坊30号楼。

长安路四社区相关负责人表示，事实上，针对五号街坊30号楼面向马路的情况，为最大限度地减少人员流动，在疫情防控期间，社区除安装单元楼铁门外，还沿小区设置了围挡，8日，围挡已开始陆续拆除，对居民们反映的铁门拆除问题，他们也将立刻行动、制订处置方案。目前考虑的方案有将门槛锯除或在此处进行无障碍改造，具体使用哪个方案，还需征求居民意见才能最后确定。

截至记者8日16时发稿前，社区相关负责人已组织施工工人前往现场查看，我们也将继续关注此事的后续发展。（洛报融媒记者 王若馨 通讯员 杨夏 文/图/视频）