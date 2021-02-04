9日起，途经洛阳龙门站的多趟列车恢复开行

今天，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为应对中秋、国庆假期客流高峰，自9日起，中国铁路郑州局集团有限公司将恢复开行多趟动车组列车，其中郑州至洛阳等方向列车开行有望再现公交化，满足旅客的出行需求。
今天，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为应对中秋、国庆假期客流高峰，自9日起，中国铁路郑州局集团有限公司将恢复开行多趟动车组列车，其中郑州至洛阳等方向列车开行有望再现公交化，满足旅客的出行需求。
今天，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为应对中秋、国庆假期客流高峰，自9日起，中国铁路郑州局集团有限公司将恢复开行多趟动车组列车，其中郑州至洛阳等方向列车开行有望再现公交化，满足旅客的出行需求。
途经洛阳龙门站的车次如下：
G2203次 郑州东—成都东
G2210次 成都东—郑州东
G7938/9次 南阳东—洛阳龙门
G7940次 洛阳龙门—郑州东
(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 李华)
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