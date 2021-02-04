退伍军人回村当书记 用四年时间让村里变了样【视频】

7日下午，在洛阳市伊川县酒后镇路庙村的一处大棚内，村党支部书记、村委会主任路兴雷不时弯腰检查田垄上的草莓苗，查看成活情况。
7日下午，在洛阳市伊川县酒后镇路庙村的一处大棚内，村党支部书记、村委会主任路兴雷不时弯腰检查田垄上的草莓苗，查看成活情况。
7日下午，在洛阳市伊川县酒后镇路庙村的一处大棚内，村党支部书记、村委会主任路兴雷不时弯腰检查田垄上的草莓苗，查看成活情况。
“现在正值大棚草莓定植期，定植质量的好坏，对后期收益有很大的影响。”如今，说起草莓，32岁的路兴雷俨然成了专家，可让他种草莓的契机，还得从他对村民的承诺说起。
2014年，路兴雷从部队退伍后，一直关注着家乡路庙村的发展情况。由于组织涣散等原因，路庙村是当地出了名的穷村乱村。路兴雷决定回到村里改变这一面貌，并于2018年起担任村党支部书记一职。
在路兴雷看来，路庙村想要变个样，必须有集体经济。上任后，路兴雷当众对村民作出三个承诺：两年之内，集体经济实现零的突破；三年之内，集体经济收入达到5万元；个人绝不碰集体经济一分钱。
经过多方考察，他谋划了一条路庙村的集体经济发展之路：流转土地，发展大棚种植，把路庙村建成水果基地。随后，路庙村建起大棚，引进一家农业公司，通过收取一定的租金，让集体经济初步有了收益。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605