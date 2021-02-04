退伍军人回村当书记 用四年时间让村里变了样【视频】

7日下午，在洛阳市伊川县酒后镇路庙村的一处大棚内，村党支部书记、村委会主任路兴雷不时弯腰检查田垄上的草莓苗，查看成活情况。

7日下午，在洛阳市伊川县酒后镇路庙村的一处大棚内，村党支部书记、村委会主任路兴雷不时弯腰检查田垄上的草莓苗，查看成活情况。

“现在正值大棚草莓定植期，定植质量的好坏，对后期收益有很大的影响。”如今，说起草莓，32岁的路兴雷俨然成了专家，可让他种草莓的契机，还得从他对村民的承诺说起。

2014年，路兴雷从部队退伍后，一直关注着家乡路庙村的发展情况。由于组织涣散等原因，路庙村是当地出了名的穷村乱村。路兴雷决定回到村里改变这一面貌，并于2018年起担任村党支部书记一职。

在路兴雷看来，路庙村想要变个样，必须有集体经济。上任后，路兴雷当众对村民作出三个承诺：两年之内，集体经济实现零的突破；三年之内，集体经济收入达到5万元；个人绝不碰集体经济一分钱。

经过多方考察，他谋划了一条路庙村的集体经济发展之路：流转土地，发展大棚种植，把路庙村建成水果基地。随后，路庙村建起大棚，引进一家农业公司，通过收取一定的租金，让集体经济初步有了收益。