偃师区出租车运价调整 2公里内起步价5元

8日，洛报融媒记者从洛阳市偃师区相关部门获悉，该区对辖区出租车运价进行调整。 8日，洛报融媒记者从洛阳市偃师区相关部门获悉，该区对辖区出租车运价进行调整。 出租车起步价调整为5元(含2公里)，超过2公里后每公里运价为1.5元；单程行驶里程超过10公里后，每公里加收基本运价的50%，即0.75元；采取时距并计方法，当出租车时速低于10公里时，叠加里程计时收费，每满5分钟收取1.5元；每天22时至次日凌晨6时加收夜间行驶费，每车次2元；取消以往每车次1元的燃油附加费。 记者从偃师区道路运输服务中心得知，目前，该区有280多辆营运出租车，即将开始逐步更换为新能源纯电动车辆。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）