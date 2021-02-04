今年夏季洛阳平均降水量达555.9毫米 较常年同期异常偏多92%

今天，洛阳市气象局发布洛阳2021年夏季气候影响评价，今年夏季，全市平均气温25.9℃，较常年同期略偏高0.5℃；季平均降水量555.9毫米，较常年同期异常偏多92%…… 今天，洛阳市气象局发布洛阳2021年夏季气候影响评价，今年夏季，全市平均气温25.9℃，较常年同期略偏高0.5℃；季平均降水量555.9毫米，较常年同期异常偏多92%…… ●气温：6月7日，偃师最高气温达40.7℃，夏季全市最高 2021年夏季，全市平均气温25.9℃，较常年同期偏高0.5℃，比去年同期偏高0.9℃。 各县区季平均气温为23.5℃(栾川)～27.4℃(偃师)，与常年同期相比，气温异常程度汝阳、栾川、孟津、偃师属于偏高，其他县均属于正常。 分月来看，6月全市平均气温26.7℃，显著偏高1.7℃；7月全市平均气温26.6℃，略偏高0.3℃；8月全市平均气温24.5℃，略偏低0.4℃。 夏季日最高气温≥35℃的高温日数为11天(栾川)～24天(偃师)，全市平均18.3天，较常年同期偏多5天。其中6月日最高气温≥35℃的日数为5天(栾川)～15天(偃师)，全市平均10.2天，较常年同期偏多4.3天；7月日最高气温≥35℃的高温日数为5天(栾川)～10天(伊川)，全市平均7.7天，较常年同期偏多2.4天；8月日最高气温≥35℃的高温日数为0～2天，全市平均0.4天，较常年同期偏少1.7天。 季极端最高气温为37.0℃(栾川)～40.7℃(偃师)，除栾川外其他县区均超过38℃，栾川出现在7月31日，其余县区均出现在6月7日。 ●降水：今年夏季偃师降水量749.6毫米，为全市最多 2021年夏季，全市平均降水量555.9毫米，较常年同期异常偏多92%，比去年同期偏多73%，为1961年以来同期次多(1996年夏季559.5毫米)。 各县区季降水量为410.9毫米(嵩县)～749.6毫米(偃师)，其中嵩县、栾川属于偏多，其他县区均属异常偏多，孟津、偃师创建站以来同期最多，汝阳创建站以来同期次多(与1988年同期仅少0.4毫米)。 分月来看，6月全市平均降水量33.4毫米，显著偏少53%；7月平均降水量为269.1毫米，异常偏多91%，偃师、孟津创建站以来同期最多；8月全市平均降水量253.5毫米，异常偏多119%，孟津、栾川创建站以来同期最多。 夏季主要降水过程共15次，分别出现在6月2-3日、7-8日、13-18日、29-30日；7月1-3日、8-9日、11-12日、14-15日、17-24日、27-28日；8月4-5日、12-13日、20日、22-23日、28-31日。 其中，7月17日至24日的降水过程为夏季持续时间最长、强度最大、降水量最多的降水过程，过程降水量为89.8(栾川)～432.9(偃师)，全市平均196.9毫米，降水主要集中在19日夜里到20日，20日有6个站达到暴雨以上，其中有3个站为大暴雨，一个站为特大暴雨；20日偃师雨量达339.7毫米，突破其建站以来日降水量极值(109.4毫米)，孟津、伊川20日降水量也突破了建站以来日降水量极值。 ●日照时数：今年夏季新安日照时数达536.1小时，为全市最多 今年夏季，全市平均日照时数480.0小时，较常年同期偏少81.8小时，比去年同期偏多67.9小时。 各县区季日照时数为398.4(栾川)～536.1小时(新安)，与常年同期相比，日照异常度栾川属于异常偏少，嵩县属于显著偏少，伊川、宜阳属于偏少，其他县区属于正常。 分月看，6月全市平均日照时数为170.9小时，偏少36.1小时；7月日照时数为175.2小时，略偏少4.3小时；8月日照时数为134.0小时，偏少41.1小时。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博)