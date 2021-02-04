周六，免费到洛阳市图书馆参加少儿科普实验课堂吧

秋高气爽的周末，您安排了哪些亲子活动呢？如果您的孩子对科学实验感兴趣，可以趁这个周六，带孩子免费到洛阳市图书馆参加少儿科普实验课堂。活动名额有限，报满即止。

秋高气爽的周末，您安排了哪些亲子活动呢？如果您的孩子对科学实验感兴趣，可以趁这个周六，带孩子免费到洛阳市图书馆参加少儿科普实验课堂。活动名额有限，报满即止。

1.科普实验之模拟儿童银行

活动时间：9月11日9：30至11：00

活动地点：洛阳市图书馆(洛龙区龙门大道71号)二楼213研学厅

活动要求：免费亲子活动，15名小朋友，年龄为6岁至10岁

主要内容：学习钱币知识，让每一个小朋友都参与制作，帮孩子实现银行管理员的梦想，从小培养孩子的金融安全意识。

报名方式：扫下方二维码