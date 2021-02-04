周六，免费到洛阳市图书馆参加少儿科普实验课堂吧

秋高气爽的周末，您安排了哪些亲子活动呢？如果您的孩子对科学实验感兴趣，可以趁这个周六，带孩子免费到洛阳市图书馆参加少儿科普实验课堂。活动名额有限，报满即止。
秋高气爽的周末，您安排了哪些亲子活动呢？如果您的孩子对科学实验感兴趣，可以趁这个周六，带孩子免费到洛阳市图书馆参加少儿科普实验课堂。活动名额有限，报满即止。
秋高气爽的周末，您安排了哪些亲子活动呢？如果您的孩子对科学实验感兴趣，可以趁这个周六，带孩子免费到洛阳市图书馆参加少儿科普实验课堂。活动名额有限，报满即止。
1.科普实验之模拟儿童银行
活动时间：9月11日9：30至11：00
活动地点：洛阳市图书馆(洛龙区龙门大道71号)二楼213研学厅
活动要求：免费亲子活动，15名小朋友，年龄为6岁至10岁
主要内容：学习钱币知识，让每一个小朋友都参与制作，帮孩子实现银行管理员的梦想，从小培养孩子的金融安全意识。
报名方式：扫下方二维码
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