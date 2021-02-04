@全体党员，为党和人民争取更大光荣

“全体中国共产党员！党中央号召你们，牢记初心使命，坚定理想信念，践行党的宗旨，永远保持同人民群众的血肉联系，始终同人民想在一起、干在一起，风雨同舟、同甘共苦，继续为实现人民对美好生活的向往不懈努力，努力为党和人民争取更大光荣！”在庆祝中国共产党成立一百周年大会上，习近平总书记向全体党员发出号召。

“全体中国共产党员！党中央号召你们，牢记初心使命，坚定理想信念，践行党的宗旨，永远保持同人民群众的血肉联系，始终同人民想在一起、干在一起，风雨同舟、同甘共苦，继续为实现人民对美好生活的向往不懈努力，努力为党和人民争取更大光荣！”在庆祝中国共产党成立一百周年大会上，习近平总书记向全体党员发出号召。

党有号召，我必行动。胸怀千秋伟业，恰是百年风华。全体党员，以百年为奋斗新起点，牢记教导，不负重托，为党和人民争取更大光荣。

争取更大光荣，必须坚持党的全面领导。一艘船，要想顺利到达目的地，必须依靠舵手引领，才能乘风破浪，扬帆远航，始终行驶在正确的航向上。100年来，中国巨轮一路劈波斩浪，勇往直前，创造了一个又一个人间奇迹，就在于我们始终坚持中国共产党坚强领导。大海航行靠舵手，激流汹涌有砥柱。全体党员，站在新起点，争取更大光荣，就必须时刻坚持党的全面领导，始终不渝在思想上政治上行动上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“国之大者”，唯此，我们才能不断战胜前进道路上的一切惊涛骇浪，让中国这艘巨轮，驶向新天地，夺取新胜利！

争取更大光荣，必须时刻和人民在一起。从抗日战争中“战争的伟力之最深厚的根源存在于民众之中”到“淮海战役的胜利，是人民群众用小车推出来的！”，从面对突如其来的新冠肺炎疫情，14亿中国人民同舟共济，众志成城，同疫情进行顽强斗争，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，到脱贫攻坚战全面胜利所揭示的“只要我们始终坚持为了人民、依靠人民，尊重人民群众主体地位和首创精神，把人民群众中蕴藏着的智慧和力量充分激发出来，就一定能够不断创造出更多令人刮目相看的人间奇迹！”无数事实证明：在各种急难险重任务和风险挑战面前，广大人民群众总是同心同德、齐心协力、顽强奋战，作出了重大贡献。党和国家事业取得胜利都是人民的胜利！人民群众中蕴藏着无穷的智慧和力量。发扬光荣传统，争取更大光荣，全体党员就要时刻和人民在一起，主动扑下身子，甘当小学生，虚心向群众学习。倾听群众呼声，集中群众智慧，总结提炼群众的好做法好经验，将其提升到理性的高度，再转化为群众的共识，用以指导实践。唯此，方能推动各项工作不断上台阶，取得新成绩！

争取更大光荣，必须顽强拼搏再攀高峰。习近平总书记指出：今天，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标，同时必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。面对当今世界正经历百年未有之大变局，面对更多逆风逆水的外部环境，我们要为实现第二个百年奋斗目标交出优秀答卷，就要不畏任何艰难险阻，顽强拼搏，攀登新的高峰。“世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。”有志者，万事成。每一个共产党员都拿出“敢教日月换新天”的豪情壮志，逢山开道，遇水架桥，斗罢艰险又出发，就一定能再创新的辉煌，争取更大的光荣！(偃师区委组织部 李红卫)