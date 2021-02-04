这“药”咋没效果？ 原来是“山寨货”

近日，市民陈先生反映，他去一家药店购买“百多邦”软膏，回家后发现买到手的却是名为“百多帮”软膏的“山寨货”，包装盒上也没有“国药准字”。他想问问，这是假药吗？是否能用？

读者反映

近日，市民陈先生反映，他去一家药店购买“百多邦”软膏，回家后发现买到手的却是名为“百多帮”软膏的“山寨货”，包装盒上也没有“国药准字”。他想问问，这是假药吗？是否能用？

记者追访

陈先生家住孟津区，患有毛囊炎。前几天，他在小区附近一家药店买了一盒“百多邦”软膏，用了几次感觉没啥效果，仔细一看才发现，药店卖给他的是名为“百多帮”软膏的“山寨货”，包装盒上没有“国药准字”，只有某省的“卫消证字”。

陈先生说，从包装盒上看，他买到的“药”跟正版药包装盒的配色、图案都非常相似，名字也仅有一字之差。他想知道，这种“药”算不算假药，到底能不能使用。

“陈先生买到的‘药’不是药品，也不具备药效，建议谨慎使用。”昨日，市市场监管局相关负责人告诉记者，“卫消证字”或“卫消字”产品包括消毒剂、消毒器械、卫生用品等，用以消除和杀灭人体外环境各种致病微生物。即使是正规的“卫消证字”或“卫消字”产品，在日常生活中也要科学使用，在出现比较严重的感染时，应求助专业医生给予杀菌消毒指导，不可将其用于治疗疾病。

该负责人提醒，到药店选购药品时一定要仔细观察产品外观，认准“国药准字”，以免买到山寨版“药品”贻误病情。（记者 刘嘉仪）