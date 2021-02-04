寒武纪人工智能赋能产业发展

昨日，在西工区寒武纪(洛阳)人工智能产业创新基地，研发人员正在对自主加油机器人智能三维视觉系统进行测试。
昨日，在西工区寒武纪(洛阳)人工智能产业创新基地，研发人员正在对自主加油机器人智能三维视觉系统进行测试。
昨日，在西工区寒武纪(洛阳)人工智能产业创新基地，研发人员正在对自主加油机器人智能三维视觉系统进行测试。
该基地依托中科院计算所、寒武纪科技的人工智能核心技术优势，围绕洛阳制造业升级和应用需求，在洛建设人工智能产业应用研究院、智能超算平台、新型研发机构和专业化众创空间。目前，该基地研发成果已应用于我市多家制造业龙头企业的多个实际场景，以AI技术赋能洛阳装备制造、数字经济等产业高质量发展。(记者 鲁博 通讯员 李斌 摄)
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