商汤：以宽治民 青史留名

夏朝最后一个君主桀，骄奢淫逸，不理国事，诸侯国离心离德，商族趁机崛起。

夏朝最后一个君主桀，骄奢淫逸，不理国事，诸侯国离心离德，商族趁机崛起。

商汤，是夏朝商族的君主，招纳伊尹为相，逐一剪除了桀的羽翼，最后攻破夏都斟鄩，消灭了夏王朝，建立起中国历史上第二个奴隶制王朝——商朝。商汤注重“以宽治民”，他在位期间，政权较为稳定，国力日益强盛，很得民心。

以宽治民 商族崛起

商族兴起于黄河古道下游，今商丘一带。在夏朝的诸侯国中，商族的势力最先壮大。为了向外发展，商族曾两次迁徙，一次是迁到殷(今河南安阳小屯)，另一次由殷又迁回商丘。到了商汤之父主癸(guǐ)主政时，商族已成为大国。主癸死后，汤成为首领。

夏朝，自孔甲继位后走向衰落。孔甲不理朝政，迷信鬼神，专事打猎玩乐，使得百姓怨恨，诸侯反叛，国力日渐衰弱。至桀时，各国诸侯已不来朝贺。夏王室内政不修，外患不断，矛盾日趋尖锐，民不聊生，危机四伏。

这时候，商族崛起，商汤看到夏桀暴政导致人心尽失，一方面以宽治民，遇到邻国有灾难，就主动救济，得到了苦于夏桀暴政的小国的拥护，另一方面广罗人才，将伊尹等贤人收至帐下。

商汤灭夏 势力壮大

商汤组成的反夏联盟，势力逐渐强大。据《说苑·权谋》记载，商汤听从伊尹的建议，停止向夏朝缴纳贡赋，一次次试探夏桀。愤怒的夏桀调集九夷之师(东夷人部落组成的部队)讨伐商族，商汤一见九夷之师还服从于夏朝，知道时机尚未成熟，便假意谢罪臣服，继续等待时机。

为了进一步摸清夏朝的情况，商汤派伊尹打探消息。伊尹结交夏桀的失宠妃子妺(mò)喜，得知夏桀诛杀忠臣，朝臣惶惶不可终日。随后，商汤为了等待夏朝内部瓦解，再次停止向夏进攻。

商汤先后消灭了十几个临近的部落和小国，接着进攻夏朝的亲信盟国韦、顾、昆吾三国，并剪除其羽翼。公元前1600年前后，商汤带领族部灭夏建立了商朝，定都西亳，他也成为商朝的开国之君。商朝势力远超夏朝。

爱民仁君 青史留名

商汤建立商朝后，在位13年，孔子把他与夏禹、周文王同赞为“三代之英”。据文史专家介绍，商汤勤政爱民，鼓励生产，赢得民心。“网开三面”的成语故事展现了商汤的仁政爱民，一直流传至今。

据《史记·殷本纪》记载，一次商汤外出，见有人张网捕鸟，那人还祝祷：“愿天上飞的、地下跑的、从四面八方来的，都进入我的网中。”商汤听后认为太残忍，便让那人撤去三面之网，并祝祷：“想往左就往左，想往右就往右，不听话的就进入罗网。”这就是成语“网开三面”的由来。

勤政爱民是商汤的又一政绩。据说商朝建立不久，西亳连年大旱，人们用尽办法求雨都无济于事。后来史官占了一卦，说只有以活人为祭品，老天才肯下雨。商汤听后很为难，长叹一声：“求雨是为造福百姓，怎能牺牲百姓呢？”他寻思再三决定：“如果一定要牺牲活人才能下雨，就让我来吧！”

他选定了日子，在一个叫桑林的地方筑起神坛。到了那天，商汤沐浴后，剪掉头发和指甲，身穿白色粗布衣裳，跪在神台前祷告：“天啊，如果我有过错不要连累万民，我愿牺牲自己的身体，请上天降雨，解除臣民们的干渴之苦。”巫师引燃了火把，烈焰围住了商汤，百姓跪在柴堆旁泪如泉涌。正在人们悲伤之时，东南方刮起了大风，乌云随风而来，雷鸣电闪，大雨倾盆，浇灌了田野，也浇灭了神坛上的大火，人们接饮雨水。商汤以至诚之心感动了上天，驱除了旱魔，自身安然无恙。（记者 贾臻）