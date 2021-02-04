洛阳今天多云到晴天 最高气温升至30℃

今天多云到晴天，偏西风2级到3级，气温15℃到30℃。

昨日，我们迎来白露节气，这是秋天的第三个节气。俗话说“白露秋分夜，一夜冷一夜”，此时正是由热转凉的转折期，意味着暑天的闷热基本结束，我国北方大部地区开启夏秋的转换。

昨日，中国天气网推出的全国入秋进程图显示，今年我国大部地区入秋进程较常年偏早，截至9月5日，北方大部已投入“秋姑娘的怀抱”。

根据气象学上的定义，5天平均气温稳定在22℃以下时正式进入秋季。据河南省气象台6日监测显示，目前全省已有33个县(市)入秋，主要分布在我省中西部和北部地区，均较常年偏早，大部偏早10天以上。栾川县8月13日入秋，是全省入秋最早的县，其余入秋的县(市)均在8月下旬入秋。

常年，白露节气期间，我国北方冷空气活动频繁，大部地区秋意渐浓，华北将在此时节完成入秋进程，黄淮地区也全面开启夏秋转换；而在南方，特别是江南、华南地区还需警惕“秋老虎”，因为暑热还未真正消退。在西北地区东部及西南地区，是华西秋雨最为旺盛的时节，往往出现连绵的阴雨天；在华南沿海，则需警惕秋台风的影响。

现在来看看今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，受西北气流影响，预计：今天多云到晴天，偏西风2级到3级，气温15℃到30℃；明天晴天间多云，偏西风转西南风2级到3级，气温16℃到32℃。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）