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洛阳市发布婴幼儿照护服务“破题”方案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.08 08:15

　　三孩生育政策落地，随之而来的带娃问题再次成为很多家庭幸福的烦恼。家长得工作，3岁以上孩子可送幼儿园，3岁以下宝宝该如何带？近日，我市就促进3岁以下婴幼儿(以下简称婴幼儿)照护服务出台相关“破题”方案。

　　现状：我市托育服务供需不平衡

　　国家卫健委曾在国内部分大城市做过调查，数据显示，约35%婴幼儿家庭有托育服务需求。对此，市卫健委人口监测与家庭发展科科长姚会斌说，结合洛阳近3年来出生人口情况，我市婴幼儿照护托位需求量约为3万个。根据初步摸排数据，截至2020年年底，洛阳提供3岁以下托育服务的机构有436家，入托人数仅有6696人。

　　“入托人数少的原因，有部分家庭选择老人帮忙带娃，也有部分年轻父母辞职带娃，最重要的是托育机构少，市民通过托育机构进行婴幼儿照护消费的习惯还未形成。”姚会斌说，目前在洛阳，约70%的托育机构为幼儿园的托班，剩余约30%托育机构中有专业托育机构、家庭托育点及早教机构。

　　目标：至2025年，我市千人托位数达到4.1个

　　在这种情况下，我市依据国家相关文件精神，结合本地实际情况，制订《洛阳市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案》(以下简称《方案》)。

　　《方案》定出洛阳5年内分阶段实施目标：2021年，全市千人托位数达到1.65个，每个县(区)至少建成1家示范性婴幼儿照护服务机构(即托育机构)。到2025年，全市千人托位数达到4.1个，覆盖全市城乡的多元化、多样性、多层次婴幼儿照护服务体系基本形成。

　　市卫健委相关负责人介绍，《方案》支持用人单位开办非营利性婴幼儿照护服务机构，为职工提供婴幼儿照护服务；鼓励支持有条件的幼儿园提供婴幼儿照护服务，招收2岁至3岁的幼儿；鼓励以公办民营、民办公助等多种方式在社区、就业人群密集的产业聚集区域、商务楼宇和用人单位，建立婴幼儿照护服务机构。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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