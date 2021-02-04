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徐衣显在全市山丘区地质灾害专题视频调度会议上强调：树牢金标准压紧责任链 全力抓好地质灾害防御
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.08 08:19

　　昨晚，收听收看全省山丘区地质灾害专题视频调度会议后，市委副书记、代市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显立即召开会议，贯彻落实省会议精神，安排部署我市相关工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示精神，认真落实省委省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，树牢不发生死亡事故的金标准，毫不放松抓好地质灾害防范工作，守好人民群众生命财产安全。

　　徐衣显强调，一要务必克服麻痹思想。充分认识洛阳山区面积大、汛期强降雨影响大、地质灾害易发多发的严峻形势，精准锁定全市地质灾害隐患点影响范围，坚决克服厌战情绪、麻痹心理、松懈思想，时刻绷紧地质灾害防范应对这根弦不放松，把各项防范措施抓紧抓细抓实。二要务必压紧压实责任。各县区党委、政府必须扛牢主体责任、属地责任，发挥乡镇、村级党组织战斗堡垒作用，压实企业主体责任，组织精干力量，迅速入村到点，实现地质灾害隐患点全覆盖、驻村驻点应急全天候，形成责任闭环，筑牢安全防线。三要务必强化隐患排查。持续加强对地质灾害隐患点24小时巡查排查，确保险情不解除、人员不撤离。加大山边、崖边、塬边、水边村庄房屋等重点部位排查力度，遇到异常果断处置，该撤的撤、该关的关、该封的封。四要务必科学预警预报。充分考虑地质灾害的隐蔽性、突发性、滞后性，下好预报、预判、预警、预案、预演“五预”先手棋，准确预警、及时预警、科学研判，变守势为攻势，为有效防范应对争取时间。五要务必果断避险转移。坚持生命至上、避险为要，始终把转移群众放在第一位，全力保障人民生命财产安全。对人员转移后的房屋，要采取有效封闭措施，待危险解除、鉴定确无危险后，方可组织人员返回。六要务必做好信息报送。严格落实24小时应急值守制度，保证信息畅通，如遇重大灾情险情，必须及时、主动、准确上报，决不允许迟报、瞒报、漏报、误报。

　　王琰君参加会议。(记者 孙自豪 李冰)
[ 责任编辑：崔利利]
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