省人大常委会专题调研组来洛调研

6日至昨日，省人大常委会副主任徐济超带领专题调研组来洛，就优化营商环境“两条例”贯彻实施情况、科技创新工作情况、省委人大工作会议精神贯彻落实情况开展专题调研。 6日至昨日，省人大常委会副主任徐济超带领专题调研组来洛，就优化营商环境“两条例”贯彻实施情况、科技创新工作情况、省委人大工作会议精神贯彻落实情况开展专题调研。 省人大教科文卫委员会副主任委员、省人大常委会教科文卫工委主任王小平，省科技厅党组书记、厅长陈向平，市委副书记、代市长徐衣显，市领导吴中阳、雷雪芹、贺敏、任丽君参加相关活动。 调研组一行先后来到洛阳中信成像智能科技有限公司、国家农机装备创新中心、市民之家、中航光电科技股份有限公司、洛阳新春都生物制药有限公司、洛阳巴库生物科技有限公司、清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地、洛阳国家大学科技园，详细了解营商环境优化、企业生产经营和科技创新等情况。在随后召开的座谈会上，调研组听取了市人大常委会贯彻落实省委人大工作会议精神、贯彻实施优化营商环境“两条例”、科技创新工作等情况汇报，与会人员进行了交流发言。 调研组对我市在相关领域取得的工作成效给予充分肯定，强调政府要在现代市场体系建设方面进一步加强引导、支持和服务，以效率和公平完善要素市场化配置机制，全力推动“放管服效”改革走深走实、营商环境持续优化，激发市场主体活力。要努力建设自立自强的科技创新体系，实施好政府主导的创新工作，加大市场化创新引导力度，强化企业的科技创新主体地位，谋划实施好人、财、物一揽子科技创新支持政策，构建良好的创新生态、产业生态。各级人大要深入贯彻落实省委人大工作会议精神，积极履职尽责，进一步推进优化营商环境、创新体系建设制度化、法治化，为实现高质量建设现代化河南提供有力支撑。(记者 智慧)