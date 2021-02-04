洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

毒马蜂近期频频蛰伤人 救援人员已成功摘除约160个蜂巢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.07 20:50

　　夏秋交替之际，是马蜂筑巢产卵的高峰期，在伊川县鸦岭镇下沟村，多名村民被山坡上一处蜂巢的马蜂攻击，当地救援人员将蜂巢摘除。近期，他们接到多起因被马蜂蜇伤请求摘除蜂巢的求助。马蜂伤人为何频频发生？遭遇马蜂攻击如何自救？7日，记者就此进行采访。

　　山上马蜂接连伤人，接到村民求助摘除蜂巢

　　7日早上，市神鹰救援队伊川大队彭婆中队中队长李飞想对着镜子看了看自己的左眼，基本上恢复正常，也不再酸疼。“前几天摘蜂巢被马蜂的毒液喷进眼里了，眼睛红肿。”李飞想解释。

　　5日上午，李飞想接到该县鸦岭镇下沟村村民摘除马蜂蜂巢的求助，与队员张友杰等人到场发现，蜂巢呈圆球状，筑在山坡上一棵树上，村民们说起这个蜂巢无不谈“蜂”色变。他询问得知，蜂巢里的马蜂近期攻击了4名村民，其中一人不幸死亡。“死者为一位70多岁的老先生，到山上放羊遭马蜂攻击。”李飞想说，老人送医后未能抢救过来，被蛰伤的3人中也以老人为主，上山摘酸枣遭到攻击。

　　李飞想熟悉了周边地形，与3名队员穿上防蜂服，携带灭害灵、伸缩锯等工具靠近蜂巢，梯子刚靠在树上，立即引来马蜂攻击，4人使用灭害灵对着马蜂喷射。“这种马蜂红头黑屁股，个头不大，但攻击力和毒性很强，我们从没见过。”李飞想说，马蜂也很聪明，往他们的眼睛喷射毒液，他与张友杰忘戴护目镜，不幸中招，俩人的左眼又涩又疼，咬牙坚持使用伸缩锯将蜂窝摘除。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有强直性脊柱炎家族史者，要定期检查
  • ·原想动手修雨棚 竟把自己送上手术台
  • ·不经意一瞥，他帮老人发现严重骨疾
    • 游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今天迎来白露节气 洛阳昼夜温差大
  • “90后”小伙儿返乡创业当新型职业农...
  • 洛阳市居住证快速核发功能上线 符合条...
  • 我省2021年成人高考明日起报名
  • 洛阳市栾川县已入秋 是全省入秋最早的县
  • 新规实施！买卖二手车 转移登记更便利
  • 小区改造绽新颜 居民乐享新生活
  • 治水的大禹，移山的愚公（上古神话与...
  • 设置交通安全标线 护航学生出行安全
  • 孟津区送庄镇：绿色产业赋能 铺就乡...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    老城区新添一所小学 规...
    陆浑水库：开闸泄洪保...
    守护邙山渠 防汛保平安
    “洛阳造”中控板让手...
    精彩热帖

    秋装宜人 风韵犹存

    雨后

    夏末新秋的天空

    如影“水”行
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605