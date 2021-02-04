毒马蜂近期频频蛰伤人 救援人员已成功摘除约160个蜂巢

夏秋交替之际，是马蜂筑巢产卵的高峰期，在伊川县鸦岭镇下沟村，多名村民被山坡上一处蜂巢的马蜂攻击，当地救援人员将蜂巢摘除。近期，他们接到多起因被马蜂蜇伤请求摘除蜂巢的求助。马蜂伤人为何频频发生？遭遇马蜂攻击如何自救？7日，记者就此进行采访。

夏秋交替之际，是马蜂筑巢产卵的高峰期，在伊川县鸦岭镇下沟村，多名村民被山坡上一处蜂巢的马蜂攻击，当地救援人员将蜂巢摘除。近期，他们接到多起因被马蜂蜇伤请求摘除蜂巢的求助。马蜂伤人为何频频发生？遭遇马蜂攻击如何自救？7日，记者就此进行采访。

山上马蜂接连伤人，接到村民求助摘除蜂巢

7日早上，市神鹰救援队伊川大队彭婆中队中队长李飞想对着镜子看了看自己的左眼，基本上恢复正常，也不再酸疼。“前几天摘蜂巢被马蜂的毒液喷进眼里了，眼睛红肿。”李飞想解释。

5日上午，李飞想接到该县鸦岭镇下沟村村民摘除马蜂蜂巢的求助，与队员张友杰等人到场发现，蜂巢呈圆球状，筑在山坡上一棵树上，村民们说起这个蜂巢无不谈“蜂”色变。他询问得知，蜂巢里的马蜂近期攻击了4名村民，其中一人不幸死亡。“死者为一位70多岁的老先生，到山上放羊遭马蜂攻击。”李飞想说，老人送医后未能抢救过来，被蛰伤的3人中也以老人为主，上山摘酸枣遭到攻击。

李飞想熟悉了周边地形，与3名队员穿上防蜂服，携带灭害灵、伸缩锯等工具靠近蜂巢，梯子刚靠在树上，立即引来马蜂攻击，4人使用灭害灵对着马蜂喷射。“这种马蜂红头黑屁股，个头不大，但攻击力和毒性很强，我们从没见过。”李飞想说，马蜂也很聪明，往他们的眼睛喷射毒液，他与张友杰忘戴护目镜，不幸中招，俩人的左眼又涩又疼，咬牙坚持使用伸缩锯将蜂窝摘除。