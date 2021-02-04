全省首个！洛阳市地质灾害气象风险预警系统正式启用

今后，洛阳的地质灾害气象风险预警提示区域可以细化到乡镇——本月起，由洛阳市自然资源和规划局、河南省地矿局第一地质矿产调查院联合发布的洛阳市地质灾害气象风险预警系统正式启用。

今后，洛阳的地质灾害气象风险预警提示区域可以细化到乡镇——本月起，由洛阳市自然资源和规划局、河南省地矿局第一地质矿产调查院联合发布的洛阳市地质灾害气象风险预警系统正式启用。

据悉，洛阳是全省首个建立市级地质灾害气象预警机制的城市。地质灾害气象风险预警提示信息是怎样产生的？对于我市的防汛工作将起到哪些作用？今日，洛报融媒记者来到河南省地矿局第一地质矿产调查院，为您一探究竟。

预警尺度精确至乡镇级

9时许，在河南省地矿局第一地质矿产调查院一间办公室里，技术人员正在制作地质灾害气象风险预警图——通过图像分析功能将采集到的洛阳市县乡镇图件为参照，将降雨量数据与地质环境背景条件、已知地质灾害点分布情况进行叠加，显示出不同颜色的危险区域，再进一步划定范围，仅需半个小时，一张高清预警图就迅速生成了。

地质灾害预警从低到高分为黄色、橙色、红色3个级别。放大、再放大，经过数倍放大之后的图片上，预警区域内各个乡镇的名字一目了然，快速、精准、高效。

“我们依据省自然资源厅和河南省气象局联合发布的河南省地质灾害气象风险预警信息，制作洛阳本地风险预警信息，将预警尺度由省级预警图的县区级精确至乡镇级。”洛阳市自然资源和规划局相关负责人说，省级风险预警信息对于各地市地质灾害的区域范围通常以“某某地区中西部”“某某大部”描述为主，市级风险预警信息以此为依托，结合洛阳当地的地质信息和气象信息，圈画出具体边界，并对各级预警区域提出明确的防范建议和措施，为基层防汛工作提供依据。