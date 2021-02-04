宜阳县为退役军人提供返乡事项办理“一站式”服务

近期，返乡老兵报到工作正在如火如荼地展开，洛阳市宜阳县退役军人事务部门制定多项便利措施，方便退役老兵办理返乡事项。
近期，返乡老兵报到工作正在如火如荼地展开，洛阳市宜阳县退役军人事务部门制定多项便利措施，方便退役老兵办理返乡事项。
近期，返乡老兵报到工作正在如火如荼地展开，洛阳市宜阳县退役军人事务部门制定多项便利措施，方便退役老兵办理返乡事项。
6日，在该县退役军人事务局办事大厅，刚刚从陕西退役返乡的军人刘东辉将“士兵退出现役行政介绍信”及身份证交给工作人员后，工作人员向他发放3份材料：自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费发放审批表；领取地方政府自主就业金申请书；退役军人参加教育培训申请表。同时，工作人员还为其开具“复员退伍军人户口介绍信”，使其能够尽快到当地派出所落户。
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