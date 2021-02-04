新规实施！买卖二手车 转移登记更便利

9月1日起，北京、石家庄、济南、郑州、洛阳等218个城市推行二手车转移登记“跨省通办”。新政策实行后，二手车转移登记有哪些变化，市民买卖二手车可享受哪些便利？洛报融媒记者采访了洛阳市交警支队车管所相关负责人。

9月1日起，北京、石家庄、济南、郑州、洛阳等218个城市推行二手车转移登记“跨省通办”。新政策实行后，二手车转移登记有哪些变化，市民买卖二手车可享受哪些便利？洛报融媒记者采访了洛阳市交警支队车管所相关负责人。

这位负责人说，以前，群众购买外地二手车时，需要到车辆原注册登记地的车管部门接受车辆查验，办理车辆转出登记，再携带车辆的纸质档案，回到住所地的车管部门，接受车辆查验，办理车辆转入登记。

二手车转移登记“跨省通办”实行后，如果二手车的转出地、转入地均已推行该政策，二手车买主可以直接在住所地(转入地)交易，并在住所地申请车辆转入登记，不用再到车辆原登记地(转出地)车管所查验车辆、办理车辆转出登记。

此外，二手车档案资料实行电子化网上转递，不用再提取纸质实物档案。因此，二手车转移登记“跨省通办”实行后，市民购买二手车，办理相关的车辆转移登记手续将更加便利。目前，我市已推行这项新政策。