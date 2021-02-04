洛阳市栾川县已入秋 是全省入秋最早的县

今天，我们迎来白露节气，这是秋天的第三个节气。俗话说“白露秋分夜，一夜冷一夜”，此时正是由热转凉的转折期，意味着暑天的闷热基本结束，我国北方大部地区开启夏秋的转换。

今天，我们迎来白露节气，这是秋天的第三个节气。俗话说“白露秋分夜，一夜冷一夜”，此时正是由热转凉的转折期，意味着暑天的闷热基本结束，我国北方大部地区开启夏秋的转换。

今天，中国天气网推出的全国入秋进程图显示，今年我国大部地区入秋进程较常年偏早，截至9月5日，北方大部已投入“秋姑娘的怀抱”。

根据气象学上的定义，连续五天平均气温稳定在22℃以下时正式进入秋季。据河南省气象台9月6日监测显示，目前全省已有33个县(市)入秋，主要分布在我省中西部和北部地区，均较常年偏早，大部偏早10天以上。栾川县8月13日入秋，是全省入秋最早的县，其余入秋的县(市)均在8月下旬入秋。

不过，市气象台气象专家表示，从洛阳的气候情况看，平均入秋时间在9月上旬，目前除栾川县外，多数县还没有入秋。

现在来看看未来两天的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受西北气流影响，预计：8日，多云到晴天，偏西风2级到3级，气温15℃到30℃；9日，晴天间多云，偏西风转西南风2级到3级，气温16℃到32℃。（洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）