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提醒！这些常见食品“高风险”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.07 19:03

　　“中小学校和幼儿园不得制售冷荤类、生食类、裱花蛋糕以及四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品……”

　　日前，一条教育部对中小学、幼儿园食堂制售食材的通知内容，在网上热传。洛报融媒记者了解到，该消息出自8月中旬教育部联合国家市场监管总局、国家卫健委印发的《关于加强学校食堂卫生安全与营养健康管理工作的通知》，通知还要求学生餐从烧熟至食用间隔时间不得超过两小时。

　　此消息引发许多家长的关注，洛阳市执行情况如何？

　　洛阳市市场监管局相关负责人介绍，我市之前已明确要求学校食堂禁止制售冷荤类、生食类、裱花蛋糕以及四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品，日常持续开展专项检查、抽查等，保障校园食品安全。

　　今年8月底，洛阳市还下发《关于做好2021年秋季学期学校食品安全工作的通知》，要求学校食堂和供餐单位认真落实进货查验等制度，包括加工制作食品做到烧熟煮透、生熟分开、荤素分开等具体操作规范。

　　洛报融媒记者还到学校进行了实地走访。

　　6日10时30分，洛报融媒记者来到洛阳理工附中学生食堂操作间，工作人员正在准备午餐。所有工作人员佩戴口罩、着工作服帽，操作间摆放着红、绿、黄、白四色案板，用来处理生肉、蔬菜、家禽、面点四类食物。

　　该校总务处副主任郭英好说，禁止制售冷荤类、生食类、裱花蛋糕以及四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品已不是新鲜事儿。“这些食材易引发肠胃不适或食物中毒，食堂一直以来都不制售此类食物。”他说，考虑到每个学生的体质不同，以及学生用餐安全，学校食堂也不制售鱼、虾等海鲜类食材以及卤牛肉等半成品。

　　这些常见的食材为何不能在学校食堂制售？它们存在哪些危险因素？

　　洛报融媒记者采访了河科大食品加工与安全国家级实验教学示范中心副主任王耀、河科大二附院营养科医生曲荣歌，请他们给出了食用提醒。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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