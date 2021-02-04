@洛阳人！10道送分题，做对就送竹海野生动物园门票

“全国文明城市”称号是由中央哪个部门授予的？“全国文明城市”几年评选表彰一次？创建文明城市的主体是谁？

“全国文明城市”称号是由中央哪个部门授予的？“全国文明城市”几年评选表彰一次？创建文明城市的主体是谁？

划重点！每组10道题，全是单选题，全对就送竹海野生动物园门票一张！

还有如此好事儿？真有！这是由洛阳市文明办、洛阳市创建办、洛阳日报社共同主办的“君河湾之约”文明创建我答题活动。旨在“凝聚全民力量共创文明之城”。

本次活动由君河湾实业有限公司独家冠名举办，还有栾川竹海野生动物园和洛阳市新华书店提供的丰厚奖品。

我们既是文明城市的创造者，也是城市文明的受益者，快来看看参与细则吧。

活动时间：从即日起至2021年11月8日

竞赛内容：中央和省委、市委关于精神文明建设重要精神以及《河南省文明行为促进条例》等应知应会内容。

参赛范围及对象：全市广大党员干部群众、中小学校教职员工、驻洛大中专院校师生。

竞答方式：网络答题题型为单选题、多选题和判断题，由系统随机抽取10道题目，总分为100分。

参与方式：在应用商城搜索“掌上洛阳”App，下载安装App，进入首页活动专题页面，选择单位，填写姓名、电话等个人信息后即可参与答题。

成绩排名：成绩由参与度和答题正确率两部分组成，系统实时更新各县区各单位答题成绩并按照成绩从高到低设置榜单，并于每月月底在《洛阳日报》、“掌上洛阳”客户端等媒体公布成绩排名。

重要的事情说三遍哦，答题有奖，答题有奖，答题有奖！

(一)个人参与奖

参与文明创建答题活动，所有获得答题满分的人员均可获得栾川竹海野生动物园入园门票1张(不含索道等内部交通费)；门票有效期为11月1日至1月31日，凭个人电话入园时核销即可。

(二)优秀组织奖

排名前10位的单位可获得优秀组织者奖，奖品为由新华书店提供的价值100元的购书卡各10张，共计100份；由栾川竹海野生动物园提供价值85元的入园门票各50张，共计500份。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 陈志强）