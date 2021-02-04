中外专家相助，业绩成倍增长，洛阳这家企业很“特”别……

6日上午，在位于洛阳老城区古都科创园内特富特电磁科技(洛阳)有限公司(下称特富特公司)车间内，一台台产品已质检完毕，即将发给国内外客户。

6日上午，在位于洛阳老城区古都科创园内特富特电磁科技(洛阳)有限公司(下称特富特公司)车间内，一台台产品已质检完毕，即将发给国内外客户。

繁忙，是今年特富特公司的生产关键词。截至今年7月，该公司接单量已是去年的三倍，销售额同比翻了一番，产品供不应求。

作为一家专业集大功率电磁元器件产品的研发、制造、销售和服务于一体的企业，近些年，特富特一直致力为变压器、电感器等产品注入创新元素，推动电磁行业这一传统产业实现颠覆性创新。

“人才是创新的核心要素，依靠中外院士技术创新力量，以及聚集到洛阳行业内优秀的工程技术团队，我们迈出了创新发展的重要一步，取得了突破性成果。”特富特公司董事长李晖介绍。

翻开该公司引进的“河洛英才计划”都有为团队人员名单，核心人物包括都有为院士与罗伯特·帕斯特奇克博士。前者是中科院院士、中国磁性材料领域的泰斗级人物；后者是国际电气和电子工程师协会会士，在磁性元器件技术研究上达到全球领先水平。双方主攻领域正好在产业链条中形成互补，有利于打破产业链上下游创新“隔墙”，实现突破性创新。

2019年，特富特公司成立洛阳市磁性材料与器件技术研究院，由都有为担任院长。中外专家强强联合，形成创新“强磁场”，创新“火花”不断闪现，推动特富特公司成为我国电磁行业的一匹“黑马”。