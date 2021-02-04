不到4小时！洛阳发出首张快速核发的居住证

“没想到这么快就拿到证了！”7日16时，在洛阳市公安局洛龙分局开元路派出所定鼎门警务室，外地女孩张萌从民警手中接过居住证后高兴地说。

“没想到这么快就拿到证了！”7日16时，在洛阳市公安局洛龙分局开元路派出所定鼎门警务室，外地女孩张萌从民警手中接过居住证后高兴地说。

张萌今年24岁，义马市人。去年12月，她来到洛龙区工作，虽然已经在洛阳快一年了，但一直没有办理居住证。

前几天，张萌打算买辆代步车，咨询后才知道，她如果在洛阳上牌照必须要有居住证。但是，根据之前的规定，办理居住证必须要在公安机关登记满半年，这可让她犯了难。

“今天中午，在网上看到洛阳市居住证快速核发功能正式上线，将居住证申领必须在公安机关登记满半年，拓宽到在人社、民政、住建、自然资源、市场监管等部门登记满半年，便立即进行了申请。”张萌说，她入职后，单位就给她交了社保，就通过洛阳警民通填写了个人社保相关信息申领居住证。

定鼎门社区警务室民警邓志强说，他们从网上看到张萌的申请信息后，经审核无误提交洛龙分局制证。制证时，申请人会收到短信提醒。制证完成后，他们领回警务室通知申请人前来领取。

据悉，这是洛阳居住证快速核发功能上线后，制成的首张居住证。

“从我提交申请，到拿到居住证用时不到4小时。”张萌说，她为洛阳的这项惠民政策点赞！（洛报融媒记者 申利超 文/图 通讯员 陈晓）