洛阳8月消费维权典型案例发布

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布8月消费维权报告。全市12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报21133起，其中受理咨询15716起，受理投诉4208起，共挽回经济损失263.08万元；受理举报1209起，案值102.7余万元。

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布8月消费维权报告。全市12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报21133起，其中受理咨询15716起，受理投诉4208起，共挽回经济损失263.08万元；受理举报1209起，案值102.7余万元。

其中，商品类投诉2712起，占投诉总量的64%。主要集中在一般食品的质量问题(758起)、家居用品的售后三包问题(350起)、交通工具质量安全问题(270起)等。受理服务类投诉1496起，占投诉总量的36%，主要集中在办理预付卡纠纷问题(422起)、餐饮店和宾馆服务问题(327起)、美容美发洗浴服务问题(109起)等。

受理举报1209起，主要集中在广告违法行为(虚假宣传)、食品安全问题违法行为及其他市场监管领域违法行为、产品质量违法行为、不正当竞争行为等。

与此同时，12315指挥中心发布5起消费维权典型案例。

案例一：洛阳吉众汽车有限公司售卖大众车辆质量纠纷

8月13日，消费者杜先生反映，其于2020年12月在洛阳吉众汽车有限公司花费14万余元购买一汽大众品牌家用轿车一辆，三包期内车辆出现漏水故障，先后两次进行维修都未彻底解决该问题，杜先生与商家协商无果，便拨打12315热线进行反映。接到投诉后，专业分局车辆交易市场监管所工作人员立即展开调查，经调查，杜先生反映属实，后组织双方进行行政调解后，目前商家已对车辆漏水问题进行排查维修，并在车辆维修期间，提供备用车给杜先生使用，杜先生表示满意。

市场监管小贴士：

《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》第十九条第一款规定：“在家用汽车产品包修期内，因产品质量问题每次修理时间(包括等待修理备用件时间)超过5日的，应当为消费者提供备用车，或者给予合理的交通费用补偿。”消费者购买家用轿车在三包期内，因车辆本身故障进行包修，如维修超过5日，可要求商家(售后)提供备用车辆或者给予交通补偿。

案例二：中国联通办理的电话卡出现异常扣费纠纷

8月10日，消费者刘先生反映，其在中国联合网络通信有限公司洛阳市分公司(中国联通)办理的电话卡每月套餐资费为29元。今年6月电话扣费异常，拨打10010客服热线，发现联通公司在其不知情的状况下，将电话卡套餐变更为每月49元，后刘先生多次联系联通客服问题均未得到解决。刘先生认为商家该行为已经侵犯了自己的合法权益，于是拨打12315热线求助。接到投诉后，12315工作人员立即与联通公司相关工作人员进行对接，要求及时与刘先生取得联系，落实问题情况进一步处理。经协调，联通公司已将刘先生套餐变更回每月29元，并退还争议费用。

市场监管小贴士：

《中华人民共和国消费者权益保护法》第八条规定“消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利”，第九条规定“消费者享有自主选择商品或者服务的权利”，第十条规定“消费者享有公平交易的权利”，分别赋予消费者在购买商品或接受服务时享受“知情权”“自主选择权”“公平交易权”。提醒消费者在日常生活消费时，要擦亮双眼、谨慎选择、拒绝强制消费。