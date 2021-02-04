提醒！偃师发往洛阳龙门站的803路公交部分站点取消

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：近日乘坐偃师至洛阳龙门站803路公交车，发现在洛阳市妇幼保健院、宝龙城市广场等多个站点公交车并未停靠，司机告知乘客这些站点取消了。为何之前没见过任何公告？这些站点为何取消？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：近日乘坐偃师至洛阳龙门站803路公交车，发现在洛阳市妇幼保健院、宝龙城市广场等多个站点公交车并未停靠，司机告知乘客这些站点取消了。为何之前没见过任何公告？这些站点为何取消？

洛阳市交通局回复：洛阳交运集团根据上级部门要求体现“大站快车”，目前洛阳市区内站点规划完毕，部分站点取消，故司机无法在此站点停靠，洛阳交运集团将加大宣传力度，及时在公众号更改站点信息，乘客乘车可以拨打0379-67711057偃师汽车站咨询。

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