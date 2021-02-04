汝阳县所有公办学校教师全部“县管校聘”

洛报融媒记者昨日从汝阳县教育局获悉，截至9月2日，该县200余所公办学校目前已顺利完成“县管校聘”改革，有204名校长、131名副校长、390名学校中层干部和4443名教师通过竞聘上岗。

洛报融媒记者昨日从汝阳县教育局获悉，截至9月2日，该县200余所公办学校目前已顺利完成“县管校聘”改革，有204名校长、131名副校长、390名学校中层干部和4443名教师通过竞聘上岗。通过深化改革，汝阳县实现了教育资源的优化配置，整个教体系统精神面貌和工作状态焕然一新。

“129名教师竞聘上岗，38人成功竞选班主任，2名教师落聘……通过竞聘上岗，大家干事创业的积极性被充分调动起来。”汝阳县外国语实验中学校长吴兴卫说。

前不久，在该校组织的中层竞聘中，2名管理人员因工作不力落聘，有3名基层班主任因为成绩突出被聘为中层。此事对大家的思想触动很大，学校一些人“高枕无忧”的心态被打破，平时工作敷衍的个别教师重新鼓足干劲，学校争先创优的氛围越来越浓。

为了激发办学活力，给教育管理体制改革注入源头活水，汝阳县今年启动了河南省教育综合改革试点工作，以中小学教师“县管校聘”改革为突破，明确目标和工作思路，实现教育资源的最优配置。

一是由县委编办核定教职工编制总量、县人社局设置岗位总数、县教体局把教师统筹分配到各个学校，实现教师由“学校人”变为“系统人”，破除教师管理体制障碍。

二是按照“地域相通、优势互补、资源共享、全员参与”的原则，将全县划分为四个区域联盟。通过强校带弱校、名校带周边、城区带农村等方式，扩大优质教育资源辐射带动范围，进一步解决了“城镇挤、乡村弱”“择校热”“大班额”等问题，实现教育资源的均衡配置。同时，该县还遴选了县实验小学、县外国语初中等10所学校实行集团化办学。

三是探索制定职级管理办法，出台激励政策，鼓励优秀校长逐年分批到农村边远地区或薄弱学校交流轮岗，并规定校长在同一所学校连续任职满2个任期(6年)的必须轮岗交流。目前，已有18名优秀学校校长到农村薄弱学校任职。

汝阳县教体局局长赵惠瑕欣慰地说，“县管校聘”改革后,有82名优秀人才充实到校长岗位上，学校校级班子成员平均年龄为41岁，比竞聘前下降了4.5岁；本科学历达到了98%，提高了2.5个百分点。共有103名校长和160余名中层干部在县域范围内交流轮岗，有381名教师从薄弱学校到优质学校跟岗交流，175名教师城乡轮岗交流。

实施“县管校聘”改革后，教师从被动接受工作转变为主动争取岗位，根治了“有岗无人、人岗固化”的顽疾，形成了“因岗用人、人岗相适”的良好态势。该县师资配置也进一步均衡，有效解决了学科教师结构不合理问题，实现了编制、人员、岗位的动态平衡。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 杨淑云）