洛阳市首批青年婚恋交友活动基地创建评选活动启动

7日，洛报融媒记者从共青团洛阳市委获悉，为切实深化“平台＋活动＋服务”三位一体青年婚恋交友工作机制建设，扎实服务广大青年婚恋交友需求，助力青年友好型城市建设，共青团洛阳市委联合洛阳市民政局、洛阳市妇女联合会、洛阳市农业农村局、洛阳日报报业集团及洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司开展洛阳市首批青年婚恋交友活动基地创建评选活动。

7日，洛报融媒记者从共青团洛阳市委获悉，为切实深化“平台＋活动＋服务”三位一体青年婚恋交友工作机制建设，扎实服务广大青年婚恋交友需求，助力青年友好型城市建设，共青团洛阳市委联合洛阳市民政局、洛阳市妇女联合会、洛阳市农业农村局、洛阳日报报业集团及洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司开展洛阳市首批青年婚恋交友活动基地创建评选活动。

创建评选活动将从价值引领、平台搭建、有形服务入手，突出“团聚洛城·缘来是你”活动主题，通过创建青年婚恋交友基地打造形式多样、内容丰富、具有洛阳青年特色的婚恋交友品牌形象，持续丰富青年婚恋交友活动载体。同时，坚持以服务广大青年为根本，以追求社会效益为导向，注重青年婚恋交友基地的公益性，强化青年婚恋交友活动内容的普惠性、实用性、可行性，推动活动开展的常态化、精细化、精准化，形成有别于其他盈利性服务的独特优势。

申报创建洛阳市青年婚恋交友基地分类如下：

(一)文学美食类：美食品鉴、烹饪学习体验、红酒鉴赏、茶道鉴赏、讲座、读书会等。

(二)艺术赏习类：参观展览、文艺演出、影视欣赏、灯光秀、书法、绘画、中外艺术赏析等。

(三)旅游体验类：自驾游、徒步、定向越野、温泉、爬山、踏青、野炊、钓鱼、游园等。

(四)聚会活动类：桌游、电子竞技、密室逃脱、剧本杀、歌咏、摄影、健身、户外拓展、体育竞技、赛事观赏等。

(五)大型婚恋交友类：承接举办大型集体交友活动、集体婚礼等。

申报条件为具备独立法人资格，证照齐全；有完善的设备及场地；具有较强的活动策划能力；能够结合自身特点积极组织开展适合青年男女参与的各类主题活动等。

创建评选活动由各县(区)团委及相关单位团组织推荐，或各相关社会团体(组织)自行申报。团市委将组织联合评审团队对申报材料进行审核，经考查符合条件的，团市委将予以联合命名挂牌。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 彭海 文/图）