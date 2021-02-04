万人助万企进行时：“容缺审批”助推项目开工“加速度”

“项目规划设计方案已经通过，这个月我们就可以开工建设了！”6日上午，站在东方红(洛阳)国际陆港一期铁路口岸建设项目现场，一拖(洛阳)物流有限公司总经理黄晓康难掩喜悦之情。
“项目规划设计方案已经通过，这个月我们就可以开工建设了！”6日上午，站在东方红(洛阳)国际陆港一期铁路口岸建设项目现场，一拖(洛阳)物流有限公司总经理黄晓康难掩喜悦之情。
“项目规划设计方案已经通过，这个月我们就可以开工建设了！”6日上午，站在东方红(洛阳)国际陆港一期铁路口岸建设项目现场，一拖(洛阳)物流有限公司总经理黄晓康难掩喜悦之情。
东方红(洛阳)国际陆港铁路口岸建设项目以中国一拖铁路编组站为基础，通过整合老工业基地制造、交通、物流等资源，升级建设综合物流枢纽和对外开放平台，是洛阳生产服务型国家物流枢纽的主要承载区。
从规划设计方案通过到开工建设，时间不到1个月，这得益于洛阳市自然资源和规划局推出的“容缺审批”新举措。
【名词解释】
“容缺审批”是指业务申请人在办理行政审批业务时，主要材料齐全且符合法定形式，但缺少部分非主要材料或非主要材料需要完善，申请人承诺在规定时限内补齐所缺材料，即可先予办理相关审批事项。
仅此一项，就能为企业节约资金成本和时间成本，推进项目加快建设。
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