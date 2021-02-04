洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

万人助万企进行时：“容缺审批”助推项目开工“加速度”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.07 13:15

　　“项目规划设计方案已经通过，这个月我们就可以开工建设了！”6日上午，站在东方红(洛阳)国际陆港一期铁路口岸建设项目现场，一拖(洛阳)物流有限公司总经理黄晓康难掩喜悦之情。

　　东方红(洛阳)国际陆港铁路口岸建设项目以中国一拖铁路编组站为基础，通过整合老工业基地制造、交通、物流等资源，升级建设综合物流枢纽和对外开放平台，是洛阳生产服务型国家物流枢纽的主要承载区。

　　从规划设计方案通过到开工建设，时间不到1个月，这得益于洛阳市自然资源和规划局推出的“容缺审批”新举措。

　　【名词解释】

　　“容缺审批”是指业务申请人在办理行政审批业务时，主要材料齐全且符合法定形式，但缺少部分非主要材料或非主要材料需要完善，申请人承诺在规定时限内补齐所缺材料，即可先予办理相关审批事项。

　　仅此一项，就能为企业节约资金成本和时间成本，推进项目加快建设。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有强直性脊柱炎家族史者，要定期检查
  • ·原想动手修雨棚 竟把自己送上手术台
  • ·不经意一瞥，他帮老人发现严重骨疾
    • 游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 通车在即！玻璃厂路高架瀍涧大道至九...
  • 最新通告！关于洛阳常态化疫情防控
  • 揭秘！洛阳玻璃厂路高架上这些细节设...
  • 国道207孟州至偃师黄河大桥合龙
  • 大型特种车辆占道停车 城管部门开展集...
  • 紧急通知！科目三考试有调整
  • 洛阳：桂花开 满城香【组图】
  • @洛阳企业，这份网上调查问卷邀请您参与
  • 出征！48名洛阳选手将参加第十四届全...
  • 因为有它，偃师山化镇顺利通过两次暴...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    老城区新添一所小学 规...
    陆浑水库：开闸泄洪保...
    守护邙山渠 防汛保平安
    “洛阳造”中控板让手...
    精彩热帖

    秋装宜人 风韵犹存

    雨后

    夏末新秋的天空

    如影“水”行
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605